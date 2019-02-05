Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan Huzurevi Ziyareti

İmamoğlu'ndan Huzurevi Ziyareti

38 dakika önce

İSTANBUL DHACHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Kartal Huzurevi'ni ziyaret etti.

İmamoğlu'ndan Huzurevi Ziyareti, System.String[]
İSTANBUL DHA

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Kartal Huzurevi'ni ziyaret etti.

Adnan Kahveci'nin anma programına katılan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, daha sonra Kartal Huzurevi'ne geçti. Burada kalanlarla sohbet eden İmamoğlu, yaşlıların ellerini öperek hayır duası istedi. İmamoğlu'na ziyareti boyunca Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz de eşlik etti. 

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun huzurevini gezmesi

- Altınok Öz'ün İmamoğlu'na eşlik etmesi

-İmamoğlu'nun yaşlılarla sohbeti

-İmamoğlu'nun büyüklerin elini öpmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:26 Kaynak: DHA

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