İMAMOĞLU, VAN'DA CAMİ TEMELİ ATIP, ŞELALEYİ GEZDİ - Son Dakika
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İMAMOĞLU, VAN'DA CAMİ TEMELİ ATIP, ŞELALEYİ GEZDİ

26.05.2022 15:37

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van'ın Muradiye ilçesinde yapımına başlanan Hacı Memduh Erdoğan Camii'nin temelini attı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van'ın Muradiye ilçesinde yapımına başlanan Hacı Memduh Erdoğan Camii'nin temelini attı. Esnaf ziyaretlerinde bulunan İmamoğlu, Muradiye Şelalesi'ni gezdi.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 27-28-29 Mayıs'ta yapılacak 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere 1 gün önce eşiyle birlikte Van'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş insanı Hüseyin Erdoğan'ın, hayatını kaybeden babası Hacı Memduh ve annesi Güzar Erdoğan için Muradiye ilçesinde yaptıracağı caminin temel atma törenine katıldı. İlk harç dökümünü butona basarak yapan İmamoğlu, 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

Van'a ilk kez geldiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Van'da bulunmaktan çok mutluyum. Memleketin her noktasındaki güzelliklerin, dostluğumuzun, bir arada yaşadığımızın farkında olmamızın; dilimiz, yaşam biçimimiz, etnik kökenimiz ne olursa olsun birbirimizle yaşamanın ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu hissedebilsek azdır. Bunun tam tersini ifade etmeye çalışan bazı kimselere de buradan söz göndereyim. Bu memleketin güzelliği işte bu ve bir aradayız. Hacı Memduh amcamızı ve Gülizar annemizi rahmetle anıyoruz. Ben her ikisini de iyi tanıdım. Onların bu hayır işine de vesile olan evlatlarına teşekkür ediyorum. Cami hayırlı bir hizmettir. Bugün buradayız, yarın Van'dayız. Türkiye'nin farklı yerlerinden 250'ye yakın belediye başkanı ile Van'a geldik. Bu toplantıları genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, özelikle belediyemizin olmadığı yerlerde yapmamızı istedi ve yapıyoruz. Sayın genel başkanımız Kılıçdaroğlu'nun size selamlarını getirdim. Hacı Memduh Erdoğan Camii ve içinde bulunan diğer hizmet alanları, Muradiye'mize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

İmamoğlu, temel atma töreninden sonra Muradiye ilçe merkezine geçerek esnaf ziyaretinde bulunup, çay içerek sohbet etti. İmamoğlu, daha sonra da ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Muradiye Şelalesi'ne geçip, burada bir süre eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte manzarayı seyrederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu ve eşi, yemek yedikten sonra ilçeden ayrıldı. (DHA)

İMAMOĞLU, VAN'DA CAMİ TEMELİ ATIP, ŞELALEYİ GEZDİ
İMAMOĞLU, VAN'DA CAMİ TEMELİ ATIP, ŞELALEYİ GEZDİ
İMAMOĞLU, VAN'DA CAMİ TEMELİ ATIP, ŞELALEYİ GEZDİ
İMAMOĞLU, VAN'DA CAMİ TEMELİ ATIP, ŞELALEYİ GEZDİ
İMAMOĞLU, VAN'DA CAMİ TEMELİ ATIP, ŞELALEYİ GEZDİ
İMAMOĞLU, VAN'DA CAMİ TEMELİ ATIP, ŞELALEYİ GEZDİ
İMAMOĞLU, VAN'DA CAMİ TEMELİ ATIP, ŞELALEYİ GEZDİ
İMAMOĞLU, VAN'DA CAMİ TEMELİ ATIP, ŞELALEYİ GEZDİ
İMAMOĞLU, VAN'DA CAMİ TEMELİ ATIP, ŞELALEYİ GEZDİ
İMAMOĞLU, VAN'DA CAMİ TEMELİ ATIP, ŞELALEYİ GEZDİ
İMAMOĞLU, VAN'DA CAMİ TEMELİ ATIP, ŞELALEYİ GEZDİ
İMAMOĞLU, VAN'DA CAMİ TEMELİ ATIP, ŞELALEYİ GEZDİ

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Kaynak: DHA

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