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İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddialarına yanıt - Son Dakika

İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddialarına yanıt

14.11.2021 19:43

İBB Başkanı İmamoğlu, şarkıcı Karsu Dönmez ile mutfağa girerek yemek yaptığı videosunu Youtube hesabından paylaştı. Sosyal medyada bu videonun masraflarının İBB tarafından karşılandığı ve Karsu'yla belirli bir ücret karşılığı anlaşıldığı iddialarına CHP'den yanıt geldi. Prodüksiyon ekibinin İmamoğlu'un kendi PR ekibi olduğunu belirten CHP yetkilileri, videoda sadece nohutun İBB'den alındığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel YouTube hesabından paylaştığı videosunda ünlü sanatçı Karsu ile mutfağa girerek birlikte yemek yaptı. Ancak bu içerik, sosyal medyada çok farklı bir şekilde gündeme geldi.

CHP'den İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddialarına yanıt

VİDEONUN MASRAFININ İBB'DEN ÇIKTIĞI İDDİASI

Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte ortak bir yayın yapmasıyla da gündeme gelen Jahrein lakaplı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, Karsu ve İmamoğlu'nun videosunun prodüksiyon masraflarının İBB bütçesinden ödendiği iddia etti.

CHP'den İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddialarına yanıt

KARSU İLE ANLAŞILDIĞI İDDİASI

Hatta başka bir tweet'inde "Karsu da öpücük karşılığı gelmiş" diyerek, ünlü şarkıcıya da ücret ödenmiş olabileceğini dile getirdi.

CHP'den İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddialarına yanıt
CHP'den İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddialarına yanıt

CHP İDDİALARI YALANLADI: SADECE NOHUT İBB'DEN ALINDI

Sosyal medyada bir anda gündemin zirvesine yerleşen tartışmalara CHP'den yanıt gecikmedi. Ahmet Sonuç'u telefonla ulaşan parti yetkilileri, videonun prodüksiyonunda görev alan ekibin İmamoğlu'nun kendi PR ekibi olduğunu ve sadece nohutun İBB mutfağından alındığını belirtiler.

"İÇİM RAHATLADI"

Bu bilgilere aldıktan sonra içinin rahatladığını ifade eden Sonuç ise şu ifadeleri kullandı:

"CHP'den ulaştılar. Karsu bu videoda para almadan bulunmuş. Ekip İmamoğlu'nun kendi PR ekibiymiş. Sadece nohutu İBB'den almışlar. (mutfaktan) Halkın parasıyla 1 kase humus yenmiş. Afiyet olsun. Cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. İçim rahatladı. Gerisi önemli değil."

CHP'den İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddialarına yanıt

"ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM, İŞİM SORGULAMAK"

CHP'nin iddialara yanıtının ardından, ithamlarından dolayı kullanıcıların özür dileme çağrılarına da yanıt veren Sonuç, "Hayır dilemeyeceğim. İşim sorgulamak. Bundan vazgeçmeyeceğim" dedi.

CHP'den İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddialarına yanıt
İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddialarına yanıt

istanbul büyükşehir belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Youtube, PR, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddialarına yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddialarına yanıt - Son Dakika
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