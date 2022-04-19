"İman Ayetleri Hat Sergisi" Zeytinburnu'nda ziyarete açıldı - Son Dakika

"İman Ayetleri Hat Sergisi" Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl sekizincisi düzenlenen hüsnühat sergisi, sanat ve edebiyat alanından uzman isimlerle sanatseverleri buluşturdu.

Açılışta konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, eserlerde emeği geçen hattatlara ve hat sanatını destekleyen Albayrak Grubuna teşekkür ederek, "Tüm Zeytinburnu halkını, kültür merkezimize, sergiyi ziyarete bekliyoruz." dedi.

Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Ömer Bolat ise Albayrak Grubu Hat Takvimi Sergisinin bu yılki 6. durağının Zeytinburnu olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Arısoy'a ve sanata kıymet veren herkese teşekkür eden Bolat, "Zeytinburnu halkını bu güzel sergimizi ziyaret etmeye bekliyoruz. Ramazan ayının manevi ikliminde hat eserlerimiz sizlerin beğenisinde." değerlendirmesini yaptı.

Hat takvimi sergisi, "Ey iman edenler!" hitabıyla başlayan ve usta hattatların titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan 12 eserden oluşuyor.

Seyit Ahmet Depeler, Said Abuzeroğlu, Ali Toy, Ahmed Faris Rızk, Davut Bektaş, Prof. Dr. Mehmet Memiş, Sami Naddah, Mehmed Özçay, Hakan Arslan, Abdurrahman Depeler, Ahmet Koçak, Osman Özçay ve Zeki Seyidoğlu'nun eserlerinin yer aldığı sergi, 10 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.