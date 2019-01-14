Son Dakika Haberleri: Imm Köln Uluslararası Mobilya Fuarı Açıldı

Imm Köln Uluslararası Mobilya Fuarı Açıldı

27 dakika önce

Almanya'nın Köln kentinde IMM Uluslararası Mobilya Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Imm Köln Uluslararası Mobilya Fuarı Açıldı, System.String[]
Almanya'nın Köln kentinde IMM Uluslararası Mobilya Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Dünyanın en büyük mobilya fuarlarından biri olan IMM'ye bu yıl 50 ülkeden yaklaşık bin 200 firma katılırken, Türkiye fuarda 44 firmayla temsil ediliyor.

240 bin 800 metrekare alana kurulan 14 bölümden oluşan fuarın bir bölümünde ayrıca, "Mutfak Ürünleri Fuarı" da yer alıyor.

Fuarda koltuk takımları, oturma odası, yatak odası, banyo mobilyaları, çocuk odası ürünleri, ev tekstili, duvar kaplamaları, aydınlatma, elektronik mutfak eşyaları, aksesuar ve dekorasyon ürünlerinin en yeni modelleri sergileniyor.

Fuarda geniş ve ferah odaların yanı sıra özellikle küçük yaşam alanlarına yönelik katlanabilir ve kompakt ürünler ön plana çıkıyor.

Dünya mobilya sektöründeki son yeniliklerin ve son teknoloji ürünü mutfak ürünlerinin sergilendiği fuar, 20 Ocak'a kadar gezilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:52 Kaynak: AA

Türkiye, Almanya, Mobilya Fuarı, Köln, Ekonomi
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