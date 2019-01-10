İmmihan Nine ve Dedeye Devlet Sahip Çıktı

İmmihan nine ve dedeye devlet sahip çıktı -Yaşlı kardeşlerin maaşı evde ödenecekADIYAMAN - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, soğuk kış gününde ayağında terlikle el arabasının üzerinde kardeşini taşıyan 74 yaşındaki Hacı Yıldırım ve kardeşi İmmihan nineye sahip çıktı.

İmmihan nine ve dedeye devlet sahip çıktı

-Yaşlı kardeşlerin maaşı evde ödenecek



ADIYAMAN - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, soğuk kış gününde ayağında terlikle el arabasının üzerinde kardeşini taşıyan 74 yaşındaki Hacı Yıldırım ve kardeşi İmmihan nineye sahip çıktı.

Adıyaman sokaklarında soğuk kış gününde ayağında terlikle el arabasının üzerinde kardeşini taşıyan 74 yaşındaki Hacı Yıldırım, görenlerin yüreklerini burkmuştu. Hacı Yıldırım, 72 yaşındaki kardeşi İmmihan Tüten'i battaniyeye sarararak yaşlılık maaşını çekmek için el arabasıyla PTT Şubesine götürmüş, ancak kardeşi kimliğini unuttuğu için parayı çekemeden geri dönmek zorunda kalmıştı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberi üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri yaşlı kardeşlerin evinde incelemede bulunarak, İmmihan Kurnaz'ın yaşlı bakım merkezine yerleştirilmesi ve maaşını PTT'ye gitmeden alabilmesi için işlemlere başladı.

PTT Adıyaman Başmüdürü Remzi Fırat ve beraberindeki heyet de kardeşlerin evine giderek maaşını elden teslim etti. Bugüne kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na maaşı evde almak için dilekçe vermeyen iki kardeşin talepleri evlerinde imzalatıldı. İki kardeş, bundan sonraki aylarda maaşı çekmek için PTT Şubesine gitmek zorunda kalmayacak.

Hacı Yıldırım, 9 çocuğu olduğunu ancak kendisine kimsenin bakmadığını, kardeşiyle birlikte aynı evde yaşadığını belirterek el arabasıyla kağıt topladığını söyledi. Kardeşinin yaşlı bakım merkezine yerleştirilecek olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Hacı Yıldırım, "Kardeşim gideceği için üzülmüyorum çünkü hükümet bakacak.Maaşımı eve getirecekleri için Allah razı olsun" dedi.

Türkçe bilmeyen ve ayakta durmakta zorlanan İmmihan Kurnaz ise "Benim ayaklarım tutmuyor, yürüyemiyorum hastayım. Kardeşim beni el arabasıyla götürüp getiriyor. Üvey çocuklarım bana bakmaz. Devlet beni götürecek. Bana temiz bir oda yeter" diye konuştu.

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