İmzalar Kırsal Kalkınma için atıldı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Ortaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Akın Kunduz 196 ortağı olan kooperatifle Büyükşehir işbirliği için imzaları attı. İlk icraat olarak 353 büyükbaş, 782 küçükbaş hayvana sahip olan Kavaklıdere Ortaköy'de Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 3 tonluk süt soğutma tankı desteği sağlanacak.



Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma çalışmaları için Muğla genelindeki Tarımsal Kalkınma kooperatiflerini bir araya getirdiği toplantı meyvelerini vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi ve Ortaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Toplantıda Ortaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin dile getirdiği ve daha sonra Büyükşehir ekiplerinin gerekli fizibilite çalışmalarıyla uygun bulduğu proje ile Ortaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 3 tonluk süt soğutma tankı desteği sağlanacak.



Kavaklıdere Ortaköy Muhtarı Kunduz; "Büyükşehir'in desteği maddi ve manevi çok değerli"



Ortaköy Mahalle Muhtarı ve Kooperatif ortağı Sedat Kunduz Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatif toplantısından hemen sonra Büyükşehir ekiplerinin mahallelerine gelerek inceleme başlatması ve projelerine destek vermelerinin kendilerini değerli hissettirdiğini ve çok mutlu ettiğini söyledi. Mahalle Muhtarı Sedat Kunduz; "Tarım ve hayvancılık alanında üreticiler can çekişiyor. Kendi yağı ile kavrulmaya çalışan bir kooperatifiz. Kooperatif olarak bir arayış içerisindeydik. Büyükşehir Belediye'mizin kooperatifleri bir araya getirdiği toplantıda formları doldurduk ve fikirlerimizi söyledik. Kısa sürede bize dönüş yapılması bizi çok memnun etti ve çok değerli hissettirdi. Vermiş olduğunuz destek maddi, manevi çok değerli. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Osman Gürün'e ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.



Başkan Gürün; "Kırsal kalkınma için güç birliği yapacağız."



Muğla'da tarımda kooperatiflerle güç birliği yapacaklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün üreten bir Muğla ve Türkiye için bu güç birliğinin çok önemli olduğunu belirtti. Başkan Gürün; "Muğla'yı kırsal ve kıyısal olarak ikiye bölgeye ayırdığımızda kırsal Muğla'da ürettiğimizi kıyısal Muğla'da tüketebilmeliyiz. Muğla'mız verimli toprakları, başat ürünleri ile çok önemli bir tarım kenti. Kırsalda üretilen sebzemiz, meyvemiz, balımız, zeytinimiz, yetiştirdiğimiz hayvanlarımızın eti, sütü kıyısal Muğla'da tüketilebilir. Yörük kültürünü coğrafyasında yaşatan ve dağınık bir yerleşime sahip olan ilimizde üreticilerimizi, kooperatiflerimizi bir araya getirerek güçlerimizi birleştirmeliyiz. Güç birliği sayesinde ortaya çıkacak ürünlerimizle kıyılarımızda tüketilen her çeşit ürünü kendi öz kaynaklarımızdan temin eder hale geleceğiz. Zeytinde, balda, peynirde marka ürünlerimiz olacak, üreticimiz kazanacak, Muğla ve ülkemiz kalkınacak" dedi. - MUĞLA