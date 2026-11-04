INAN Derneği Genç Akademi ilk mezunlarını verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

INAN Derneği Genç Akademi ilk mezunlarını verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
INAN Derneği Genç Akademi ilk mezunlarını verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

INAN Derneği tarafından gençlerin kariyer yolculuklarında fırsat eşitliğini güçlendirmek ve iş dünyasına daha donanımlı hazırlanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen INAN Gaenç Akademi, ilk dönemini tamamladı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gençleri bir araya getiren program kapsamında 5 eğitmen tarafından toplam 22 ders verilirken, farklı sektörlerden 12 kurum mentörlük desteği sundu. İlk döneminde 14 mezun veren akademinin mezuniyet töreninde gençler, daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir iş dünyasına yönelik geliştirdikleri projeleri sektör temsilcileriyle paylaştı.

Gençlerin eğitimden iş hayatına geçiş süreçlerinde karşılaştıkları fırsat eşitsizliklerini azaltmak ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren INAN Derneği, Genç Akademi programının ilk dönemini tamamladı. INAN Genç Akademi Başkanı Mine Öztürk liderliğinde hazırlanan ve bir dönem boyunca devam eden program, Türkiye'nin farklı şehirlerinden üniversite öğrencilerini ortak bir gelişim platformunda buluşturdu. Eğitim, mentörlük ve proje çalışmalarını bir araya getiren akademi, ilk yılında 14 mezun verdi.

Program kapsamında 5 eğitmen tarafından verilen toplam 22 dersle gençlerin kişisel ve profesyonel yetkinliklerinin güçlendirilmesi hedeflendi. İş dünyasının farklı alanlarından deneyimli profesyonellerle buluşan katılımcılar, kariyer planlamasından profesyonel hayata hazırlığa kadar uzanan çok yönlü bir öğrenme sürecinden geçti.

12 kurum gençlerin kariyer yolculuğuna destek verdi

INAN Genç Akademi'nin ilk döneminde iş dünyasının önde gelen kurumları da gençlerin gelişim yolculuğuna katkı sundu. L'Oréal Türkiye, Mondelez Türkiye, Pluxee, sahibinden.com, ING Türkiye, Yemeksepeti, QNB Türkiye, Akkök Holding, Unlearn, Paramita, Kariyer.net ve Mavi olmak üzere 12 kurum, programa mentörlük desteği sağladı.

İnsan kaynakları, yönetim, teknoloji, mühendislik, finans, iletişim, pazarlama ve organizasyonel gelişim gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış profesyoneller, bilgi birikimlerini ve deneyimlerini gençlerle paylaştı. Böylece katılımcılar, teorik bilgilerini iş dünyasının gerçek deneyimleriyle birleştirme ve farklı kariyer yollarını yakından tanıma imkânı buldu.

Programın önemli bileşenlerinden birini de gençlerin doğrudan çözüm geliştirdikleri proje çalışmaları oluşturdu. Katılımcılar, “Erken Kariyer Eşitsizlikleri” başlığı altında gençlerin iş hayatına geçişte karşılaştıkları engelleri ve daha adil başlangıç fırsatlarını ele alırken, “Kurumlarda Eşitlik Tasarımı” projesiyle daha kapsayıcı ve eşitlikçi çalışma ortamlarının nasıl oluşturulabileceğine odaklandı.

INAN Derneği Genç Akademi ilk mezunlarını verdi

Gençler daha eşitlikçi bir iş dünyası için projelerini sundu

INAN Genç Akademi'nin ilk dönem mezuniyet töreni ve yeni dönem lansmanı, 23 Ekim 2026 tarihinde Mavi Genel Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Program boyunca edindikleri bilgi ve deneyimleri somut önerilere dönüştüren gençler, hazırladıkları projeleri iş dünyasının temsilcileriyle paylaştı.

“Gençlerin potansiyelini ortaya çıkarabilmesi, fırsatlara eşit koşullarda erişebilmesiyle mümkün”

INAN Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahar Taşkın Öztürk, Genç Akademi'nin ilk dönemini tamamlamasına ilişkin değerlendirmesinde, fırsat eşitliğinin yalnızca eğitim olanaklarına erişimle sınırlı olmadığını, gençlerin kariyer yolculuklarının her aşamasında desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Öztürk, “Bugün pek çok genç, sahip olduğu potansiyeli ortaya koyabilecek yetkinliklere sahip olsa da iş dünyasına adım atarken aynı fırsatlarla karşılaşmıyor. Biz INAN Derneği olarak fırsat eşitliğini, yalnızca bir ilke değil, somut uygulamalarla güçlendirilmesi gereken ortak bir sorumluluk olarak görüyoruz. Genç Akademi'yi de bu anlayışın bir yansıması olarak hayata geçirdik. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gençleri ortak bir öğrenme ve gelişim yolculuğunda buluşturmak, farklı sektörlerden 12 kurumun deneyimini gençlerimize taşımak bizim için çok kıymetli. İlk dönemimizi 14 mezunla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak bizim için asıl değerli olan, bu gençlerin edindikleri bilgi ve deneyimleri kendi kariyerlerine taşımanın ötesinde, daha eşitlikçi bir iş dünyasının şekillenmesine katkı sunacak olmaları. Gençlerin yalnızca geleceğin çalışanları değil, bugünün dönüşümüne yön verebilecek güçlü paydaşlar olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Şirket HaberleriSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF’den Emre Belözoğlu’na kötü haber TFF'den Emre Belözoğlu'na kötü haber
Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Milyarları götürenleri ortaya çıkarın Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Milyarları götürenleri ortaya çıkarın
Sergen Yalçın’ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu
Rum yönetiminden Suriyelilere sınır dışı kararı Süreç başladı Rum yönetiminden Suriyelilere sınır dışı kararı! Süreç başladı
ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Yılmaz Erdoğan tepki çeken sahne sonrası özür diledi Yılmaz Erdoğan tepki çeken sahne sonrası özür diledi
Gülen Gözler’in küçük Hasret’i bakın şimdi ne yapıyor 49 yıl geçti Gülen Gözler'in küçük Hasret'i bakın şimdi ne yapıyor! 49 yıl geçti
Trump’ın 13 puan fark attığı eyalette inanılmaz sonuç Trump'ın 13 puan fark attığı eyalette inanılmaz sonuç
Trump’a 22 saat meydan okumuştu Sandıktan zaferle çıktı Trump'a 22 saat meydan okumuştu! Sandıktan zaferle çıktı
Metroda yakalandı Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı Metroda yakalandı! Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı
09:11
Trump’ın seçim yenilgisi altına yaradı Fiyatlar yükseldi
Trump'ın seçim yenilgisi altına yaradı! Fiyatlar yükseldi
09:07
Deniz Undav yine rahat durmadı Bu kez Barış Alper’le kapıştı
Deniz Undav yine rahat durmadı! Bu kez Barış Alper'le kapıştı
08:40
Ne şakaları var ne acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Ne şakaları var ne acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
08:30
Galatasaray’ın yıldızı Messi ve Ronaldo’yu geride bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı
08:22
Dün gece maç izlemek için TRT’yi açanlar kabusu yaşadı
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı
08:21
Trump’tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
Trump'tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
07:27
Trump’ın 13 puan fark attığı eyalette inanılmaz sonuç
Trump'ın 13 puan fark attığı eyalette inanılmaz sonuç
07:06
Elon Musk’ın milyonları yetmedi Demokratlar Teksas’ta 32 yıl sonra kazandı
Elon Musk'ın milyonları yetmedi! Demokratlar Teksas'ta 32 yıl sonra kazandı
06:50
Trump yenilgiyi kabul etti: Ben pusulada olsaydım büyük farkla kazanırdık
Trump yenilgiyi kabul etti: Ben pusulada olsaydım büyük farkla kazanırdık
06:25
ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok
ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
06:15
Rum yönetiminden Suriyelilere sınır dışı kararı Süreç başladı
Rum yönetiminden Suriyelilere sınır dışı kararı! Süreç başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 09:30:15. #7.13#
SON DAKİKA: INAN Derneği Genç Akademi ilk mezunlarını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android