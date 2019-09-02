Son Dakika Haberleri: İnanmadığım Bir Davayı Savunmam
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İnanmadığım Bir Davayı Savunmam

3 saat önce

Türkiye'nin en çok tanınan avukatlarından Aslı Çelik Hatemi, mesleki yolculuğu, boşanma davaları, nafakanın kaldırılma ihtimali, stresli dava süreçleri ve başarılı bir avukat olmanın sırlarını MAG Business'a özel verdiği röportajında anlattı.

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Avukatlık yolculuğunun ilkokul yıllarına dayandığını anlatan Aslı Çelik Hatemi "Çocukluğum, babam ve amcamın Ankara Hukuk Fakültesi maceralarını dinlemekle geçti. Hem amcam hem babam çok değerli hukukçulardı. Onları kendime örnek aldım ve hukukçu olmaya bu şekilde karar verdim" dedi.

Boşanma davalarının artmasının en önemli sebebinin her iki tarafın da çok farklı beklentilerle veya nasıl olsa değiştiririm düşüncesiyle evliliğe adım atması olduğunu aktaran Hatemi "Ayrıca sosyal medya platformlarının evlilikleri çok negatif yönde etkilediğini ve zarar verdiğini düşünüyorum. Özellikle kadınların boşanmaya çok çabuk karar vermesinin nedeni, kadınların artık daha fazla ayaklarının üstünde durması ve ekonomik özgürlüğe sahip olmasıdır. Bu durum benim de genç bir kadın hukukçu olarak desteklediğim bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Muhammed Hatemi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:34 Kaynak: Bültenler
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