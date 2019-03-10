Son Dakika Haberleri: Inas Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Millilerden 21 Madalya

Inas Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Millilerden 21 Madalya

1 saat önce

9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Down sendromlu sporcular üç gün süren şampiyonada erkeklerde 6 altın ve 6 gümüş, kadınlarda ise 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 21 madalya kazandı.

Inas Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Millilerden 21 Madalya, System.String[]
9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Down sendromlu sporcular üç gün süren şampiyonada erkeklerde 6 altın ve 6 gümüş, kadınlarda ise 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 21 madalya kazandı.

9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirildi. 8-9-10 Mart tarihlerinde yapılan şampiyonaya Türkiye Milli Takımı damga vurdu. Ataköy'deki Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İspanya, İtalya, Ukrayna, Rusya, Belçika, Portekiz ve Faroe Adaları'ndan sporcular yer aldı.

Organizasyonda 17'si Türk olmak üzere 90 sporcu mücadele ederken, şampiyonada ilk kez uygulanan sistemle otizmli, mental ve down sendromlu sporcular, ayrı gruplarda mücadele etti. Takım sıralamasında sadece mental sporcuların mücadele ettiği yarışlar göz önüne alınırken, Türkiye'ye bütün madalyalar kadın sporculardan geldi. Türkiye şampiyonada 2 altın, 5 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 8 madalyayla 5. sırada yer aldı. Ülke sıralamasında Ukrayna birinci, Rusya ikinci, Portekiz ise üçüncü oldu.

Uzun atlamada Fatma Damla gümüş madalya, kadınlarda mental sporculardan Muhsine Gezer 800 metrede altın madalya kazandı. Kadınlar 4x400 metrede ise Yasemin Keskinsoy, Edanur Akın, Sevim Demircan ve Muhsine Gezer'den oluşan Türkiye, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler down sendromlular kategorisinde ise 200 metrede Furkan Demir altın, Rıdvan Yalçın ise gümüş madalya elde etti. Kadınlar 200 metrede ise Münevver Yılmaz, gümüş madalya aldı.

Down sendromlu sporcular ise üç gün süren şampiyonada erkeklerde 6 altın ve 6 gümüş, kadınlarda ise 3 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya olmak üzere toplamda 21 madalya kazandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:43 Kaynak: İHA

Türkiye, Avrupa, Spor
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