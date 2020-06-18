İncekum, tropik adayı andırıyor - Son Dakika

İncekum, tropik adayı andırıyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki İncekum Plajı, temiz, duru, masmavi denizi ve altın rengi incecik kumuyla tropik adayı andırıyor.

İncekum, tropik adayı andırıyor, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki İncekum Plajı, temiz, duru, masmavi denizi ve altın rengi incecik kumuyla tropik adayı andırıyor. Yılda yaklaşık 120 bin ziyaretçiyi ağırlayan plajın işletmecisi Cemal Bingöl, "Sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere her türlü önlemi alarak, hizmetimize devam ediyoruz" dedi.

Marmaris ilçesinde, altın rengi kumu ve turkuaz rengi deniziyle özellikle yerli turistlerin gözdesi olan İncekum Plajı'nın ziyaretçi sayısı, her geçen yıl artıyor. İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Çamlı Mahallesi'nde bulunan plaja gelen tatilciler, çam ağaçlarının altında oturup, turkuaz rengindeki berrak suda yüzerken, ince kumların üzerinde güneşleniyor. Akyaka'dan, öğle saatlerinden itibaren tur tekneleriyle gelen çok sayıda turist de İncekum'un keyfini çıkarıyor. İncekum Plajı'na karayoluyla ulaşmak isteyenler, Çamlı Mahallesi'ni geçtikten sonra asfalt yoldan yaklaşık 5 kilometre daha giderek, plajın bulunduğu koya geliyor. Plajın otoparkına araçlarını bırakan tatilciler, 25 lira giriş ücretini ödedikten sonra sıradaki traktörün römorkuna binerek, orman içerisinde kısa bir yolculukla plaja ulaşıyor. Plaj, sığ denizi nedeniyle özellikle çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor. Dünyaca ünlü Kleopatra Adası'nın (Sedir Adası) hemen karşısında olan İncekum Plajı, yaz sezonunda yaklaşık 120 bin yerli turiste ev sahipliği yapıyor.

EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ KUMUNUN İNCE OLMASI

Kumsalın işletme hakkını Orman Genel Müdürlüğü'nden ihaleyle alan turizmci Cemal Bingöl, "Koronaviris salgını nedeniyle ülkemizde önemli tedbirler alındı. 1 Haziran itibariyle işletmemizi açtık. Sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere her türlü önlemi alarak hizmetimize devam ediyoruz. Plajın en büyük özelliklerinden birisi kumunun ince olmasıdır. Deniz yavaş yavaş derinleşiyor. Özelikle çocuklu aileler plajımızı tercih ediyor. Misafirlerimiz yiyeceğini yanında getirebiliyor. Burayı tropik bir adaya benzetiyorlar. Burada çam ve meşe ağaçlarının yanı sıra dağ çileği de bulunuyor" dedi.


Marmaris, Bingöl, Çamlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 09:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İncekum, tropik adayı andırıyor - Son Dakika

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