Son Dakika Haberleri: İncesu Belediye Başkanı İlmek, çalışmalarını anlattı
Son Dakika Güncel İncesu Belediye Başkanı İlmek, çalışmalarını anlattı

İncesu Belediye Başkanı İlmek, çalışmalarını anlattı

25 dakika önce

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, göreve geldiği günden bu yana geçen süreçteki çalışmalarını değerlendirdi.

İncesu Belediye Başkanı İlmek, çalışmalarını anlattı, System.String[]

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, göreve geldiği günden bu yana geçen süreçteki çalışmalarını değerlendirdi.

İlmek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden bu yana hem halkın desteği hem de belediye personelinin özverili çalışmalarıyla ilçede güzel gelişmeler yaşandığını belirtti.

Kimseyi ötekileştirmeyen ve herkesi kucaklayan bir belediyecilik anlayışını esas aldıklarını ifade eden İlmek, "İncesu halkının hakkına sahip çıkacak ve onlarla birlikte güzel ilçemiz için yeni başarı hikayeleri yazacağız. Görevi devraldığımızda 9 milyon 487 bin lira olan borcumuzu 6 milyon 336 bin liraya indirdik. İlk 150 günde Türkiye'ye örnek olacak şeffaflık uygulamalarını hayata geçirdik. Bu çerçevede her 6 ayda bir belediyemizin borcunu net olarak açıklayacağız." diye konuştu.

İlmek, tüm ihale ilanlarını bilboardlardan ve sosyal medyadan duyurduklarını dile getirerek, şunları anlattı:

"Söz verdiğimiz gibi ücretsiz öğrenci servisini başlatarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra cuma günleri kurulan halk pazarına mahallelerden ve köylerden ücretsiz servis hizmetini başlattık. Mahallelerimizdeki yaklaşık 120 arazi yolunu yoğun gayret ve çalışmalarımızla faaliyete geçirdik. Hiç kimseyi işten çıkarmadık, bilakis gerekli yerlere işçi alımı gerçekleştirdik. Kesinlikle ayrım yapmadık. Söz verdiğimiz gibi İncesu Barajı çevresindeki projemize başladık. İncesu tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Ramazan şenliklerini hayata geçirdik. Bütün cami, medrese ve türbelerin temizliğini periyodik olarak yapmaya başladık. Her yıl ilçemizde geleneksel olarak yapılan üzüm festivalimizi 3 gün boyunca yaparak İncesu esnafının gelir kazanmasını ve İncesu'muzun tanıtımını sağladık. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda unutulmaya yüz tutan 'fener alayı'nı yeniden düzenledik ve bayramımızı örnek teşkil edecek şekilde, olması gerektiği gibi kutladık."

Mustafa İlmek, Türkiye, İncesu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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