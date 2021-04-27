İncirlik Üssü önünde, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi protesto edildi - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi, Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri tarafından İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı önünde protesto edildi.

Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde bir araya gelen grup, ellerinde Türk bayrağı ve dövizlerle İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı önüne yürüdü.

Geniş güvenlik önleminin alındığı üs önünde grup adına açıklama yapan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, ABD Başkanı Biden'a ve ABD emperyalizmine meydan okumak için toplandıklarını söyledi.

Üsküplü, Biden'ın açıklamalarıyla Türkiye'ye ve Asya'ya karşı bir "hücum borusu" çaldığını belirterek, "ABD Başkanı bir insan hakları çıkışı yapmıyor, bir tarih tartışması yapmıyor. Biden, Türkiye'ye ve Asya'ya yönelik tehditlerini hayata geçirmenin işaretini vermiştir. Mahkeme kararı yoksa soykırım yoktur. Hiçbir devlet başkanının, parlamentonun veya belediyenin soykırıma hükmetme yetkisi yoktur." ifadesini kullandı.

TGB Genel Başkanı Dilek Çınar da ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarına tepki göstererek, sözde "soykırım" kararının tarih, hukuk ve insanlık önünde hiçbir hükmünün olmadığını vurguladı.

Üs önünde bir süre slogan atan grup, daha sonra dağıldı.