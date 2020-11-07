İncirliova'da AK Parti'ye 761 yeni üye katıldı - Son Dakika

AK Parti İncirliova Teşkilatı'na 36 günde 761 yeni üye kaydı yapıldığı bildirildi.

AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, partinin 18. yılında büyümeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "1 milyon üye" çağrısıyla çalışmalara hız verdiklerini belirten Celbek, şöyle konuştu:

"3 Ekim'den bu yana partimize İncirliova'da 761 yeni üye kazandırdık. Yeni üyelerimizin 154'ü genç, 164'ü kadın. En fazla üye kaydını Acarlar Mahallesi'nde yaptık. O da toplam 400 üye. Yaptığımız üye çalışmaları sırasında vatandaşlarımızın iktidarımıza, partimize ve teşkilatımıza duyduğu güveni yeniden görmenin mutluluğunu yaşadık. Teşkilat olarak ilçemize yeni sağlık ocağı binası, yeni jandarma binası, doğal gaz ile yeni okulların yapımı, Aydın- İzmir kara yolunun sıcak asfaltla kaplanması çalışmalarını kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Halkımız da kendilerine ve ilçemize verdiğimiz değerin farkında. Bunu da partimize üye olarak gösteriyorlar."