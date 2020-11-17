İncirliovalı depremzede aileye yardım eli - Son Dakika

İncirliovalı depremzede aileye yardım eli

17.11.2020 12:40
İncirliovalı depremzede aileye yardım eli, System.String[]

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde evlerini kaybeden İncirliovalı Ali-Pelin Öztürk çiftine, toplanılan nakdi yardım teslim edildi.

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde evlerini kaybeden İncirliovalı Ali-Pelin Öztürk çiftine, toplanılan nakdi yardım teslim edildi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen depremde evlerini kaybeden İncirliovalı Ali-Pelin Öztürk çiftini makamında ağırladı.

"Zorlukları birlikte aşacağız"

İncirliova halkının büyük bir aile olduğunu belirten Başkan Kaya, "İzmir depreminde evi yıkılan İncirliovalı hemşerilerimiz Pelin ve Ali Öztürk ailesine topladığımız yardımı teslim ettik. Öztürk ailesi başta olmak üzere depremden etkilenen tüm kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını sarmak adına yardım elini uzatan İncirliovalı muhtarlarımıza, başkan yardımcılarımıza, belediyemiz personellerine, gönlü zengin tüm hayırseverlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İncirliova olarak biz büyük bir aileyiz, her türlü zorluğu birlik ve beraberlik içerisinde her zaman yine birlikte aşacağız. Rabbim aziz milletimizi her türlü afetten, felaketten korusun" diye konuştu.

Yardımın teslim edildiği görüşmeye Başkan Yardımcısı Mehmet Güler, İncirliova Muhtarlar Derneği Başkanı Atatürk Mahallesi Muhtarı Mukadder Yüksel ve Hürriyet Mahallesi Muhtarı Tuncay Yıldızer de katıldı. - AYDIN

İncirliovalı depremzede aileye yardım eli

Aytekin Kaya, İncirliova, Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İncirliovalı depremzede aileye yardım eli - Son Dakika


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