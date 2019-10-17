Son Dakika Haberleri: İnebolu Devlet Hastanesi Başhekimi Orhan'a ziyaret
Son Dakika Güncel İnebolu Devlet Hastanesi Başhekimi Orhan'a ziyaret

İnebolu Devlet Hastanesi Başhekimi Orhan'a ziyaret

1 saat önce

İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, yeni atanan İnebolu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Anıl Orhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İnebolu Devlet Hastanesi Başhekimi Orhan'a ziyaret, System.String[]

İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, yeni atanan İnebolu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Anıl Orhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başhekim Orhan'ın makamında gerçekleşen ziyarette, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Süleyman Kılıçarslan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dilek Seher Yıldırım ve Müdür Yardımcısı Erdal Tuçer de hazır bulundu.

Başkan Özay, ziyaretin sonunda Başhekim Orhan'a İstiklal Madalyası rölyefi hediye ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Orhan da ziyaret nedeniyle Belediye Başkanı Özay'a teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:04 Kaynak: AA
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