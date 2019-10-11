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Son Dakika 3. Sayfa İneğe çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

İneğe çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

1 saat önce

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Bozhüyük köyü yakınlarında meydana gelen kazada araç yola çıkan ineğe çarpı, kazada araç içerisinde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanırken inek telef oldu.

İneğe çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı, System.String[]

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Bozhüyük köyü yakınlarında meydana gelen kazada araç yola çıkan ineğe çarpı, kazada araç içerisinde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanırken inek telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, Akdağmadeni ilçesi Bozhüyük köyü yakınlarında meydana gelen kazada, A.Y. (73) idaresindeki 66 HE 338 plakalı araç, seyir halindeyken yola çıkan bir ineğe çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan şoför A.Y. ile eşi F.Y.(66) hafif bir şekilde yaralandı.


Yaralılar 112 Acil servisi ekipleri tarafından Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, aracın çarptığı inek ise olay yerine gelen sahibi tarafından kesildi.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. - YOZGAT

Akdağmadeni, Bozhüyük, Yozgat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
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