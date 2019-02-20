İnegöl Belediyespor 2. Lig Play-Off'lara Adını Yazdırdı
1 saat önce
Voleybol Erkekler 2. Lig 1.Grup'ta mücadele eden ve tamamı alt yapı oyunculardan oluşan İnegöl Belediyespor'lu gençler, deplasmanda karşılaştığı Muğla temsilcisi Fethiye Belediyesi'ni 3-0 mağlup ederek, Malatya'da gerçekleşecek olan 2. Lig Play-Off'larına adını yazdırdı.
Voleybol Erkekler 2. Lig 1.Grup'ta mücadele eden ve tamamı alt yapı oyunculardan oluşan İnegöl Belediyespor
'lu gençler, deplasmanda karşılaştığı Muğla
temsilcisi Fethiye Belediyesi
'ni 3-0 mağlup ederek, Malatya
'da gerçekleşecek olan 2. Lig Play-Off'larına adını yazdırdı.
İnegöl Belediyespor deplasmanda karşılaştığı rakibini 25-17, 25-15 ve 25-18'lik setlerle 3-0 kazandı. Böylelikle çıktığı 15 maçta 12 galibiyet 3 mağlubiyet elde ederek 36 puana ulaştı ve ligin bitime 1 hafta kala Malatya'da gerçekleşecek olan 2. Lig Play-Off'larına adını yazdırdı. İnegöl Belediyespor sezonun son maçında Yeniceköy
Spor Salonu'nda Gemlik
B. Spor'u ağırlayacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:50 Kaynak: İHA
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