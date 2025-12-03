İnegöl'de Asansörde Sıkışan Genç İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika
İnegöl'de Asansörde Sıkışan Genç İşçi Ağır Yaralandı

İnegöl'de Asansörde Sıkışan Genç İşçi Ağır Yaralandı
03.12.2025 23:33
İnegöl\'de Asansörde Sıkışan Genç İşçi Ağır Yaralandı
21 yaşındaki Yeter B., marketin yük asansöründe kafası sıkışarak ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir marketin yük asansöründe sıkışan genç işçi ağır yaralandı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir markette yük asansöründen malzeme indiren Yeter B.'nin (21) kafası asansöre sıkıştı.

YÜK ASANSÖRÜNE SIKIŞTI, AĞIR YARALANDI

Yaralanan kadın, iş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan genç kadına ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Yaralı işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, İnegöl, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İnegöl'de Asansörde Sıkışan Genç İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika

