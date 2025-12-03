İnegöl\'de Asansörde Sıkışan Genç İşçi Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir marketin yük asansöründe sıkışan genç işçi ağır yaralandı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Olay, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir markette yük asansöründen malzeme indiren Yeter B.'nin (21) kafası asansöre sıkıştı.
Yaralanan kadın, iş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan genç kadına ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.
Yaralı işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
