İnegöl'de asayiş - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Evren Sokak'ta Ahmet A. yönetimindeki 16 F 4609 plakalı motosiklet ile Hakan Ç'nin kullandığı 26 UY 436 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde ise Metin S. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Furkan Y. idaresindeki bisikletle çarpıştı. Devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Furkan Y. de aynı hastanede tedavi altına alındı.
Hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesi bazı evlere hırsızlık yapmak amacıyla girdikleri 3 kadın gözaltına alındı.
Süleymaniye Mahallesi'nde 6 farklı adrese girdikleri ile sürülen zanlılar, bu evlerden birinde emniyet ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüphelilerin, hırsızlık suçundan emniyette kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.