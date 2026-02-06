İnegöl'de Kaza: Sürücü kaçtı, polis tespit etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

İnegöl'de Kaza: Sürücü kaçtı, polis tespit etti

İnegöl\'de Kaza: Sürücü kaçtı, polis tespit etti
06.02.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa İnegöl'de kaldırıma çarpıp kaçan sürücü, güvenlik kameralarıyla tespit edilip cezalandırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada kaldırıma çarpıp aracını bırakıp giden sürücü polis ekiplerince tespit edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü Enes A. yönetimindeki 16 BIM 559 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kaza sonucu hasar meydana gelen aracın sürücüsü, aracını kontrol edip olay yerinden uzaklaştı.

Polis kameralardan tespit etti

Sabah saatlerinde kazalı aracı gören vatandaşlar durumu İnegöl polisine bildirdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri çevredeki iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyip sürücüyü tespit etti. Sürücü kaza yerine çağırıldı. Yapılan incelemede ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 TL cezai işlem uygulandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İnegöl, Bursa, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Kaza: Sürücü kaçtı, polis tespit etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim

13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:52:38. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de Kaza: Sürücü kaçtı, polis tespit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.