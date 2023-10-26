 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ev sahibi, zammı kabul etmeyen kiracısının parmağını ısırarak kırdı - Son Dakika

Ev sahibi, zammı kabul etmeyen kiracısının parmağını ısırarak kırdı

Son Güncelleme: 27.10.2023 00:00

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ev sahibi, kira bedelini 1800 TL'den 3 bin 600 TL'ye çıkarmak isteyince kiracısıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibi kiracısını darp etti ve parmağını kırdı. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kiracı hastaneye kaldırılırken, ev sahibi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ev sahibi Ahmet Ö. (56), kira bedelinin 1800 TL'den 3 bin 600 TL'ye artırılmasını kabul etmeyen kiracısı Selamettin K.'yı (63) önce darbetti, ardından ısırdığı parmağını kırdı. Ev sahibi gözaltına alınırken, kiracı ise hastaneye kaldırıldı.

ZAMMI KABUL ETMEYİNCE PARMAĞINI ISIRDI

Olay, saat 18.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi, 1. Işık Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Ahmet Ö., kiracısı Selamettin K.'dan 1800 TL olan kirasını 3 bin 600 TL'ye yükseltmesini istedi. Kiranın, yasal sınır olan yüzde 25 oranında artması gerektiğini söyleyen Selamettin K.'nın, teklifi reddetmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ö., kiracısı Selamettin K.'yı önce darbetti, ardından da parmağını ısırdı.

Ev sahibi zammı kabul etmeyen kiracısının parmağını ısırarak kırdı

GÖZALTINA ALINDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Selamettin K., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Ö. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Ev sahibi zammı kabul etmeyen kiracısının parmağını ısırarak kırdı

PARMAĞINDA DOKU ZEDELENMESİ VAR

Tedaviye alınan Selamettin K.'nın parmağında ısırılma sonucu kırık ve doku zedelenmesi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Ahmet Ö.'nün ise polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

kiracı, İnegöl, Polis, Hukuk, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ev sahibi, zammı kabul etmeyen kiracısının parmağını ısırarak kırdı - Son Dakika


Son Dakika
22:42 İletişimin tamamen kesildiği Gazze için Elon Musk'a çağrı: Starlinkleri Gazzeye gönder
22:26 Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum
22:07 İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
21:00 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz
20:46 Erdoğan'dan tüm vatandaşlara 100. yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun
20:21 İsrail Ordu Sözcüsü: Bu akşam operasyonları genişletiyoruz, Gazze sakinlerine güneye gitme çağrısı yapıyoruz
19:05 Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu
18:43 Sezon sonuna kadar takımın başında olacak! Konyaspor'un yeni hocası Hakan Keleş oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2023 23:04:31. #1.11#
SON DAKİKA: Ev sahibi, zammı kabul etmeyen kiracısının parmağını ısırarak kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement