İnegöl'de kısıtlamaya uymayan 4 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafta sonunda uygulanan kısıtlamaya uymayan 4 kişiye ceza uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin çeşitli noktalarında uygulamalar gerçekleştirildi.

15 Temmuz İrade Meydanı'ndaki uygulamalar sırasında durdurulan Yusuf B. idaresi motosikletin tescilsiz olduğu tespit edildi. Aynı zamanda sürücünün ehliyetinin de olmamasından dolayı toplam 3 bin lira cezai işlem uygulandı. Motosiklet ise çekici ile otoparka çekildi.

Kasım Efendi Caddesi Sarraflar Çarşısı girişinde bekçi ekipleri, 3 kişilik grubu denetimler kapsamında durduruldu. Durdurulan kişilerden Davut Ç. üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın kimliği ile ilgili yapılan incelemede ise arandığı tespit edildi. Davut Ç. ile arkadaşları Pınar Ç. ve Murat D'nin maskesiz şekilde sokakta olmalarından dolayı toplam 12 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. Şahıslardan Pınar Ç. ve Davut Ç. ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polisler tarafından yapılan denetimlerde bir kişiye daha maske ve sokağa çıkma yasağına uymadığı için 4 bin 50 lira cezai işlem uygulandı.