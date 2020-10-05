İnegöl'de "Mobilya Şöleni" - Son Dakika

İnegöl'de "Mobilya Şöleni"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 44. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı başladı.

İnegöl'de

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 44. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı başladı. İnegöl'ün dünyaya açılan kapısı olan fuar, 5-10 Ekim tarihleri arasında açık kalacak. Fuara girişler HES kodu ile yapılırken, mobilyada yeni model ve tasarımlar bu fuarda görücüyle buluşuyor.

İnegöl'ün dünyaya açılan kapısı olan MODEF, bugün 14.00'da düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yüzlerce firmanın stant açarak ürünlerini teşhir ettiği fuar, pandemi kurallar çerçevesinde alınan yoğun tedbirlerle gerçekleştiriliyor. Fuar açılışına İnegöl ve Bursa protokolünün ilgisi büyük oldu.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ törenin açılış konuşmasını yaptı. Sağlık meseleleri içerisinde hayatın devam ettiğini belirten Uğurdağ, "Sağlık kurallarına uyarak programlarımızı uygulamaya çalışıyoruz. Sağlık birinci önceliğimiz, ama bunun yanında ekonomik hayatımız da devam ediyor. 44. Uluslararası İnegöl Mobilya fuarımızı da sağlık ve hijyen kurallarına uyarak gerçekleştirdik, bütün tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımızı tedbirli olmaya davet ediyorum. Biz organizasyon olarak bütün tedbirleri aldık, ferdi tedbirleri de alırsak sorunsuz bir fuar geçirebileceğiz. Bütün yöneticilerimize, STK temsilcilerimize, davetlilerimize teşekkür ediyor, fuarımızın başta İnegöl Mobilya sektörü olmak üzere şehrimize, Bursa'mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

"İnegöl üretmeye devam ediyor"

Belediye Başkanı Alper Taban ise 44'üncü MODEF Fuarının açılışının gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Sizleri ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. İnegöl üretmeye devam ediyor. Bugün de bundan sonrası için de en güzel ürünleri, üretimleri, ihracatları ortaya koyarak her zaman kendinden söz ettirmeye devam edecek. Salgın dolayısıyla tedbirler içerisinde fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Güzel hazırlıklar yapıldı. Mobilyacılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar ortaya koydukları ürünlerle, vizyonla, görselle, ürettikleri katma değerli ürünlerle şehrimizin bugüne gelmesine katkı sağladılar. Başta mobilya STK'larımıza, yöneticilerimize, paydaşlara, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnegöl bundan sonra da daha güzellerini ortaya koymak üzere çalışmaya devam edecektir. Ülkemizin ve dünyanın mobilyada başkenti olmak için çalışmalarını sürdürecektir" diye konuştu.

Aynı zamanda MODEF'in kurucusu olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da törende davetlilere hitaben bir konuşma yaptı. Hem ülke hem de dünya olarak zor bir süreçten geçildiğini kaydeden Aktaş, "Buna rağmen mobilyacı kardeşlerimizin gayretlerine şahitlik ediyoruz. Ortaya koydukları fuardan dolayı tüm sektör temsilcilerimizi, paydaşları tebrik ediyorum. Hayat hepimiz için devam ediyor. Süreç dolayısıyla bazı tedbirler var olsa da herkes yaşadığı mekanları değiştirmek için bir gayret içerisinde. Haziranda başlayan hareketlilik sektöre olumlu etki yaptı. Her ne kadar durağan bir süreç geçilse de bu fuar İnegöl açısından ciddi bir artı oluşturacaktır. Kurucusu ve bir dönem yöneticisi olduğum bu organizasyon faaliyetlerini devam ettiriyor" dedi.

Fuar alanında yaptığı konuşmada eski İnegöl ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin'i de yad eden Başkan Aktaş, "Fuar alanına bakınca buranın eski hali aklıma geliyor. Bu, Hikmet Şahin Başkanımızın ufkudur, vizyonudur. Fuar alanımız yetmediği için portatif alan da oluşturuluyor şu anda" diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, "Her yıl dış ticaret fazlası vererek diğer şehirler için model olan İnegöl'ün 1,5 milyar dolar dış ticaret hacmi ile bu noktada örnek şehir olduğuna dikkat çeken Vali Canbolat, "Bütün olumsuzluklara rağmen İnegöl'de mobilya işi güzel gidiyor. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve İnegöl Belediyesi gayretleriyle düzenlenen MODEF Fuarları bereketi ile ülkemize gerekli katkıyı sunmaktadır. Binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyle hatırı sayılır işbirliklerine vesile oluyor. Alanın da satanın da memnun ayrıldığı fuarımızın sektörün bütün temsilcilerine hayırlı kazançlar getirmesini diliyorum. Pandemi sürecinde fuara katılma noktasında sıkıntı olmadığını görüyoruz. Bu başarıda imzası olan ve bu yıl fuarımıza stant açan bütün firmalarımıza başarılar diliyorum. Fuarımızı ziyaret eden yerli ve yabancı tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmelerini rica ediyorum" dedi.

Daha sonra protokol mensupları bazı stantları gezerek mobilyaları inceledi. - BURSA

İnegöl'de Mobilya Şöleni
İnegöl'de Mobilya Şöleni
İnegöl'de Mobilya Şöleni
İnegöl'de Mobilya Şöleni

Murat Erat, İnegöl, Bursa, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnegöl'de 'Mobilya Şöleni' - Son Dakika Ekonomi

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