Bursa'da korku dolu anlar: Otomobil dereye uçtu
Bursa'da korku dolu anlar: Otomobil dereye uçtu

01.01.2026 23:49
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil dereye savruldu. Kazada yaralanan araç sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolda oluşan gizli buzlanma, bir otomobilin kontrolden çıkarak dereye uçmasına yol açtı.

Kaza, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Muhammet E. (55) yönetimindeki 16 KKT 18 plakalı otomobil, yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Savrulan araçta yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: DHA

Kaza

