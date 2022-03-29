İnegöl'de otomobille çarpışan triportörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de otomobille çarpışan triportörün sürücüsü yaralandı

29.03.2022 14:59
İnegöl'de otomobille çarpışan triportörün sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Turgutalp Mahallesi Paşabey Sokağı'nda Murat K. idaresindeki 16 KGS 69 plakalı otomobil ile Rıza T'nin (37) kullandığı 34 EZD 092 plakalı triportör çarpıştı.

Kazada yaralanan Rıza T, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Turgutalp, Otomobil, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnegöl'de otomobille çarpışan triportörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de otomobille çarpışan triportörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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