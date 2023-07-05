İnegöl'de sahipsiz köpek saldırısıyla yaralanan çocuk hastanede tedavi edildi - Son Dakika
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İnegöl'de sahipsiz köpek saldırısıyla yaralanan çocuk hastanede tedavi edildi

İnegöl'de sahipsiz köpek saldırısıyla yaralanan çocuk hastanede tedavi edildi

05.07.2023 14:15

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yüzünden yaralandı. Yaralanan çocuk, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra taburcu edildi. İhbar üzerine İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri olay yerine sevk edildi ve köpek yakalanarak barınağa götürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk yüzünden yaralandı.

Belçika'dan ailesiyle ilçeye tatile gelen U.K, Akhisar Mahallesi'nde arkadaşlarıyla sokakta oynadığı sırada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

Yüzünden yaralanan çocuk, götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Durumunun İnegöl Belediyesine bildirilmesi üzerine mahalleye Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri sevk edildi.

Köpek, ekipler tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.

Kaynak: AA
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Belçika, İnegöl, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İnegöl'de sahipsiz köpek saldırısıyla yaralanan çocuk hastanede tedavi edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de sahipsiz köpek saldırısıyla yaralanan çocuk hastanede tedavi edildi - Son Dakika
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