Feci kazada bilanço ağır! 1\'i çocuk 3 yaralı

06.01.2026 00:21
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Bölge trafik ekipleri kara yolunu kontrollü olarak trafiğe açarken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, 22.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Muhammed Burak K. (30) yönetimindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde yavaşlayan Hasan K. (33) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu yolcu Reyhan K. (27) ile diğer araçtaki yolcular Pelin K. (31) ve 6 yaşındaki Tuana K. yaralandı. 3 yaralı da kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Bölge trafik ekipleri kara yolunu kontrollü olarak trafiğe açarken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

