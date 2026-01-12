Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı - Son Dakika
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı

Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
12.01.2026 17:45
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında çocuklar ve 5 kedi mahsur kaldı. Çocuklar itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılırken, 2 kedi öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 3. katında çıkan yangında 5 kediden 2'si kurtarılamazken, çocuklar tahliye edildi. Dumandan zehirlenen kediler ambulansa alınırken, kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalışıldı.

Bursa'da çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Yangın saat 16.30 sıralarında Hamidiye mahallesi Pazar sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi.

ÇOCUKLAR MAHSUR KALDI

İddiaya göre elektrikli sobanın halıya devrilmesi sonucu meydana gelen yangında, evde kiracı olarak kalan V.H. zorlukla evden çıkarken, olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KEDİ ÖLDÜ

Üst katta mahsur kalan çocuklar ve 5 kediden 3'ü ekiplerce kurtarıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde kalbi duran 2 kediye kalp masajı yapıp ambulansa aldı ve oksijen verdi. Dumandan etkilenen çocuk ve kediler tedavi altına alındı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yangında mahsur kalan 5 kediden 2'si yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kedilerinin öldüğünü öğrenen ev sahibi Vildan Hasdemir ise, gözyaşları döktü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

