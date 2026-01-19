İnegölspor\'dan Deplasman Galibiyeti

2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktör İsmail Güldüren deplasmanda Karacabey Belediyespor karşısında alınan 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Gülderen, "Bu başarı inanmış bir oyuncu grubunun eseridir" dedi.

Deplasmanda oynadığı Karacabey Belediyespor karşılaşmasında galibiyetle dönen İnegölspor puanını 37'ye yükseltip 5'inci sıraya yerleşti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sultan Su İnegölspor Teknik Direktörü Gülderen, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. Takımındaki futbolcu sayısının cezalılar nedeniyle 13'e kadar düştüğünü belirten Gülderen, buna rağmen prensiplerinden vazgeçmediklerini vurguladı. Güldüren, "Bizim düşüncemiz hep aynı, bütün oyuncularımızı hazır tutmak. Hamle şansımız azaldı ama sezon başından bu yana ilk 11'de oynayan oyuncu hangi antrenmanı yapıyorsa, dışarıdaki futbolcularımız da aynı antrenmanı yaptı. Oynama önceliği olan oyuncularımız kendilerini hep hazır tutmayı başardı" diye konuştu.

'HERKES BİR ŞEKİLDE KATKI VERMEYE ÇALIŞIYOR'

Futbolda, zaman zaman eksikliklerin yaşanmasının doğal olduğuna dikkat çeken Gülderen, basın açıklamasında oyuncu grubunun karakterine dikkat ekip, "Tabii ki böyle maçlarda birilerinin eksiklikleri olacaktır ama öyle yürekli bir oyuncu grubumuz var ki herkes bir şekilde katkı vermeye çalışıyor. Burada ciddi bir inanmışlık ve takım ruhu var" ifadelerini kullandı.

Karacabey deplasmanındaki ağır hava şartlarına da değinen Güldüren, "Çok soğuk bir hava vardı; rüzgar, kar, tipi… Buna rağmen sahadaki çocuklar terinin son damlasına kadar mücadele etti. Tüm oyuncu grubumuzun emeğine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'BU TAKIMA SAHİP ÇIKMALIYIZ'

İnegölspor'un mevcut şartlarının bilincinde olduklarını vurgulayan Güldüren, şunları söyledi:

"Şartlarımızı biz biliyoruz. O yüzden her hafta söylüyorum; bu oyuncu grubuna sahip çıkmalıyız. İnegölspor'un bu başarısını sahadaki beyaz formalı oyuncularımız sağlıyor. Eksiklerimizin giderilip oyuncularımızın cezaları bitince daha güçlü bir takım olacağız. İnanmış bir oyuncu grubuna sahibiz. Takımımızın bir hedefi var ve biz doğrultunda maçlarımıza hazırlanmak zorundayız."