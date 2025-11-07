Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı - Son Dakika
Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı

Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı
07.11.2025 17:19
Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı
Haber Videosu

Rize'nin Pazar ilçesinde sahibinin elinden kaçan bir inek, trafiği birbirine kattı. Caddeye çıkarak sürücülere zor anlar yaşatan ineğin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Rize'nin Pazar ilçesinde sahibinin elinden kaçan inek trafiği sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Sahibinin elinden kaçan bir inek, Rize'yi birbirine kattı. Pazar ilçesinde sahibinin elinden kaçan inek, caddeye çıktı. Bir süre caddede başıboş dolaşan inek, sürücülere zor anlar yaşattı.

TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI, O ANLAR KAMERALARDA

O anlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntüde ineğin trafikte başıboş halde dolaşıp, karşı yöne geçtiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı

Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı
