Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı

Rize'nin Pazar ilçesinde sahibinin elinden kaçan inek trafiği sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Sahibinin elinden kaçan bir inek, Rize'yi birbirine kattı. Pazar ilçesinde sahibinin elinden kaçan inek, caddeye çıktı. Bir süre caddede başıboş dolaşan inek, sürücülere zor anlar yaşattı.
O anlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntüde ineğin trafikte başıboş halde dolaşıp, karşı yöne geçtiği anlar yer aldı.
