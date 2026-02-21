İnfial yaratan olay sonrası açıklama geldi: CHP'li belediyenin yetki alanında - Son Dakika
İnfial yaratan olay sonrası açıklama geldi: CHP'li belediyenin yetki alanında

Haberin Videosunu İzleyin
21.02.2026 19:01
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, köpekten kaçarken yola atlayan üniversite öğrencisine otobüs çarpması olayına ilişkin yaptığı açıklamada, olayın CHP'li Ortahisar Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanında yaşandığını açıkladı. Açıklamada, ''Sahipsiz hayvanların toplanması ve bakımevine ulaştırılması doğrudan ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır'' denildi.

Trabzon'da geçtiğimiz gün Değirmendere Mahallesi'nde cadde üzerinden kaldığı yurda giden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Cennet Nesibe Gül, kaldırımdaki başıboş köpeğin saldırısına uğramıştı.

Gül, köpekten kaçmak isterken yola atlamış, o sırada yoldan geçen halk otobüsü, Gül'e çarpmıştı. Gül, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenmiş, Gül ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

OLAYA TEPKİ YAĞDI

Ameliyata alınan Gül'ün iç organlarında hasar meydana geldiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğunu öğrenilmişti. Yaşanan olaya tepki yapmış, özellikle belediye ekipleri tepkilerin odağına yerleşmişti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA VAR

İnfial yaratan olay sonrası Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.Açıklama olayın CHP'li Ortahisar Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanında yaşandığını açıkladı. Açıklamada, "Sahipsiz hayvanların toplanması ve bakımevine ulaştırılması doğrudan ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır" denildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
