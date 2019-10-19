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ING Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: TOFAŞHakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Kerem BakiTOFAŞ: Berk İbrahim Uğurlu 2, Dj White 5, Mejia 15, Lojeski 16, Williams 14, Muhaymin Mustafa 2, Berkan Durmaz 2, Barış Ermiş 9, Phillip 8, Muhsin Yaşar 8Türk Telekom: Hunter 12, Polat Kaya, Fall 12, Wiltjer 18, Campbell Jr 7, Johnson...

ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Kerem Baki

TOFAŞ: Berk İbrahim Uğurlu 2, Dj White 5, Mejia 15, Lojeski 16, Williams 14, Muhaymin Mustafa 2, Berkan Durmaz 2, Barış Ermiş 9, Phillip 8, Muhsin Yaşar 8

Türk Telekom: Hunter 12, Polat Kaya, Fall 12, Wiltjer 18, Campbell Jr 7, Johnson 4, Muhammed Mustafa Baygül 5, Metin Türen 9, Şafak Edge 3, Akif Egemen Güven 2, Enes Berkay Taşkıran

1. Periyot: 20-18

Devre: 34-39

3. Periyot: 60-62

ING Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında TOFAŞ, Türk Telekom'u 81-72 yendi.

Karşılaşmaya White ve Lojeski'nin basketleriyle hızlı başlayan TOFAŞ'a, Türk Telekom Hunter, Wiltjer ve Campbell'in üst üste 4 üçlüğüyle karşılık verince 5. dakika 12-12 eşitlikle geçildi. Campbell'in bireysel performansıyla 7. dakikada 18-14'lük üstünlük kuran Türk Telekom'a, Williams ve Mejia ikilisinin hücumlarıyla karşılık veren TOFAŞ, çeyreği 20-18 galip kapattı.

İkinci çeyreğin ilk dakikaları iki takımın birbirine üstünlük kurma mücadelesiyle geçerken 13. dakikayı konuk ekip Türk Telekom'un 25-22 önde geçti. Metin Türen ve Şafak Edge'nin sayılarıyla tempoyu arttıran Ankara ekibi, 16. dakikada farkı 9'a (24-33) kadar çıkardı. Kalan dakikalarda kontrollü bir şekilde hücum ve savunma oyunlarına devam eden Türk Telekom, soyunma odasına 39-34 üstün gitti.

Üçüncü periyota daha diri bir görüntüyle başlayan TOFAŞ, Williams ve Lojeski'nin basketleriyle 22. dakikada skoru lehine çevirdi: 42-39. İki takımın birbirine uyguladığı sertliğin dikkati çektiği çeyrekte, 24 saniyeleri daha sabırlı ve iyi kullanan Türk Telekom final periyotuna 62-60 üstün girdi.

Son çeyreğin başlarında özellikle boyalı alanda etkili olarak Muhsin Yaşar'dan skor katkısı alan TOFAŞ, 7-0'lık seriyle 32. dakikada tabeladaki durumu 67-62 lehine çevirdi. Bu dakikadan itibaren skor üstünlüğünü seyircinin de yoğun desteğiyle koruyan ve kontrolünü elinde tutan TOFAŞ, karşılaşmadan 81-72 galip ayrıldı.

Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Williams, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:48 Kaynak: AA
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