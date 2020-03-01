ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Can MavisuArel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Eldridge 9, Deniz Kılıçlı 16, Arda Erdoğan, Hayes 39, Mert Celep 8, Saffold 3, Yiğit Can Vardal 6, Cengizhan İvedi, Uğur HortumBeşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 16, İsmet Akpınar...

ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Can Mavisu

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Eldridge 9, Deniz Kılıçlı 16, Arda Erdoğan, Hayes 39, Mert Celep 8, Saffold 3, Yiğit Can Vardal 6, Cengizhan İvedi, Uğur Hortum

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 16, İsmet Akpınar 17, Birkan Batuk 12, Oğuz Savaş 17, Durisic 17, Ömer Utku Al 2, Can Kaan Turgut, Burak Can Yıldızlı 11

1. Periyot: 18-22

Devre: 47-46

3. Periyot: 62-68

Beş faulle çıkanlar: 39.07 Oğuz Savaş, 39.24 İsmet Akpınar (Beşiktaş Sompo Sigorta)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 92-81 yendi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş Sompo Sigorta 11. galibiyetini elde ederken, ev sahibi ekip 18. mağlubiyetini yaşadı.

Maçın en skorer ismi Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol adına 39 sayı kaydeden Hayes oldu.

Büyükçekmece, basketbol, Akpınar, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:16 Kaynak: AA
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