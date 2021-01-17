ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

17.01.2021 20:51
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlici, Duhan KöyiçiBahçeşehir Koleji: Jones 15, İsmet Akpınar 13, Robinson 17, Green 16, Burak Can Yıldızlı 3, Evans 7, Mükremin Deniz Kılıçlı 2, Aldridge 2, Thomas Akyazılı 1, Erkan YılmazDarüşşafaka Tekfen: Luther...

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlici, Duhan Köyiçi

Bahçeşehir Koleji: Jones 15, İsmet Akpınar 13, Robinson 17, Green 16, Burak Can Yıldızlı 3, Evans 7, Mükremin Deniz Kılıçlı 2, Aldridge 2, Thomas Akyazılı 1, Erkan Yılmaz

Darüşşafaka Tekfen: Luther 8, Magette 11, Doğuş Özdemiroğlu 12, Jerrett 20, Buford 16, Andrews 9, Erkan Veyseloğlu 4, Berk Demir 3, Görkem Doğan 2

1. Periyot: 18-19

Devre: 40-50

3. Periyot: 60-69

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 85-76 yendi.

Mükremin Deniz Kılıçlı, Burak Can Yıldızlı, Fatih Arslanoğlu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı Derbide Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar, sosyal medyada büyük tepki çekti Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor Trump'ı silip atacak! ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın ilk talimatları belli oldu Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'dan sağlık çalışanlarına yönelik tepki çeken sözler: 'Rüşvetimi ver susayım' mantığı gibi Erdoğan 'geçmiş olsun' dedi mi? Ahmet Davutoğlu ve Selçuk Özdağ'dan birbiriyle çelişen iki farklı açıklama Vodafone Park'taki dev derbide gülen Beşiktaş! Liderliğini devam ettirdi Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak         
21:42
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak         
21:25
ABD'deki kanlı baskından 3 gün önce ABD'deki kanlı baskından 3 gün önce "Kongre hedef olabilir" uyarısı yapılmış         
21:05
"Yaza sağ çıkamayabilirim" diyen Seren Serengil sevgilisiyle kayağa gidince tepkilerin ardı arkası kesilmedi         
20:42
Tartıştığı karısını çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaraladı Tartıştığı karısını çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaraladı         
20:31
Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi         
19:50
Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim         
18:45
İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi         
17:02
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı         
14:08
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor         
11:46
Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı         
10:59
Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz         
10:33
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı         
19:37
Efsane futbolcu Ronaldinho, müstehcen görüntülerin olduğu klipte oynadı Efsane futbolcu Ronaldinho, müstehcen görüntülerin olduğu klipte oynadı         
18:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 22:13:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei