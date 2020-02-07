ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta heyecanı - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası yarın oynanacak 4 müsabaka ile başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta heyecanı yarın ve 9 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Gaziantep Basketbol, Darüşşafaka'yı konuk edecek. Hafta Galatasaray ile Afyon Belediyespor arasında oynanacak karşılaşma ile sona erecek.

Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

YARIN

13.00 Gaziantep Basketbol - Darüşşafaka

15.15 Bandırma BK - Beşiktaş

17.30 Türk Telekom - Tofaş

20.00 Bursaspor - OGM Ormanspor

9 ŞUBAT PAZAR

13.00 İTÜ BB - Pınar Karşıyaka

15: 15 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Anadolu Efes

17.30 Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko

20.00 Galatasaray - Afyon Belediyespor

(İHA)