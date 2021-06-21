İngiliz basını, Milli Takım'ın EURO 2020 performansını ti'ye aldı

Ada basınında Milli Takımımız hakkında hiç iyi şeyler yazılmadı. Turnuvanın gizli favorilerinden gösterilen Türkiye'nin 3 maçta 0 çekmesi alay konusu oldu.

Times Gazetesi, Türkiye'nin EURO 2020 öncesi sürpriz yapabilecek bir takım olarak görüldüğünü ancak performansıyla şu ana kadar turnuvanın en etkisiz takımı olduğunu yazdı.

Times'ın yazarlarından Molly Hudson Türkiye- İsviçre karşılaşmasına ilişkin yazısında, A Milli Takım ile ilgili beklentilerin büyük ölçüde defanstan kaynaklandığını, Türkiye'nin 10 eleme maçının sekizinde gol yemediğini ve yediği gol sayısının da sadece 3 olduğunu anımsattı.

Molly Hudson, "Ancak Türkler altıncı dakikada, turnuvada altıncı kez gol yedi. Bu dakika itibarıyla EURO 2020'de golleri de yoktu. Bu, Bakü'da Türkiye'yi, tezahüratlarıyla destekleyenler için içler acısı bir durumdu" ifadelerini kullandı.

Hudson, Shaqiri'nin 26. dakikada attığı golün Türkiye için, kötü giden turnuvanın daha kötü bir hale gelmesi anlamına geldiğini belirtti.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Times'ın maç yazısında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in maçtan sonra yaptığı şu açıklama da yer alıyor:

"Üzgünüz. Bu gruptan çıkmayı hedefliyorduk, çıkacak gücümüzün olduğunu düşünerek buraya gelmiştik. Güzel futbol oynamak, gruptan çıkmak hedefimizdi. Önümüzdeki güzel bir hikaye yazma imkanı vardı. Maalesef düşündüğümüzün tam tersi oldu."

"SÜRPRİZ YAPACAK EKİP İÇİN BU ÇOK FAZLA"

Guardian'ın yazarı Louise Taylor ise karşılaşmaya ilişkin yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bir takım hakkında ne kadar yanılabilirsin? Türkiye, Şenol Güneş'in genç takımı, Bakü'den üç mağlubiyetle ayrıldı. Sadece bir gol atıp, sekiz gol yiyerek...Turnuva öncesi sürpriz yapabilecek takımlar arasında gösterilen bir ekip için çok fazla bu.

Esasında dünkü maç Türkiye'nin en iyi A Grubu performansıydı. Ancak İsviçre'nin olağanüstü oynayan oyuncusu Xherdan Shaqiri'yi kontrol edemediler. İsviçre Teknik Direktörü Vladmir Petkovic'in maç sırasında akıllıca bir kararla üçlüden dörtlü defansa geçmesi karşısında da şaşırmış göründüler."

"SHAQİRİ HEP ZOR ANLAR YAŞATTI"

Louise Taylor'a göre; Liverpool'da oynayan "Alplerin Messisi" Shaqiri topa sahip olduğu anlarda Türkiye'ye hep zor anlar yaşattı, Türkiye'nin savunmadaki zaafları bir kez daha açığa çıktı.

Daily Telegraph gazetesi de Türkiye'nin İsviçre karşılaşması öncesi EURO 2020'de tur atlama ihtimalinin zaten zayıf bir ihtimal olduğunu söyledi.

Daily Telegraph, Türkiye'nin turnuvayı üç maçta sıfır puanla bitirmesine dikkat çekti.