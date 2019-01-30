İngiliz Gazetesi Açıkladı: Tatil İçin En İyi Yer "Marmaris"
1 saat önce
İngiliz gazetesi açıkladı: Tatil için en iyi yer "Marmaris" MUĞLA - İngiltere'nin Liverpool John Lennon Havalimanı'ndan gidilecek en iyi tatil merkezleri listesinde Marmaris birinci sırada yer aldı.
İngiliz gazetesi açıkladı: Tatil için en iyi yer "Marmaris
"
MUĞLA - İngiltere
'nin Liverpool John Lennon
Havalimanı'ndan gidilecek en iyi tatil merkezleri listesinde Marmaris birinci sırada yer aldı. İspanya
'daki Costa Del Sol, Portekiz
'deki Algarve ve Yunanistan
'daki Korfu
Marmaris'ten sonra önerilen diğer tatil merkezleri oldu. Türkiye
'ye tatil için gelmek isteyen İngiliz sayısında kelimenin tam manasıyla patlama yaşanıyor. The Times
, The Sun
gibi ülkenin önde gelen medya kuruluşlarının yanı sıra kent gazeteleri de İngiltere'de yaşayanlara ısrarla Türkiye tatili öneriyor. Uçuş sayısındaki yetersizliğe dikkat çeken seyahat uzmanları, okurlarından rezervasyon için erken davranması gerektiğinin altını çiziyor.
Son olarak, kent gazetesi olmasına rağmen yaklaşık 50 bin tiraja sahip 'Echo', "Liverpool John Lennon Havalimanı'ndan gidilecek en iyi tatil merkezleri" listesini yayınladı. 4 tatil merkezinin bulunduğu listenin ilk sırasında Marmaris gösterildi. Liverpool'dan yaz aylarında Dalaman
Havaalanı'na uçularak, övgüyle bahsedilen ve hesaplı olduğunun altı çizilen Marmaris'e ulaşılabileceği kaydedildi. İspanya'daki Costa Del Sol, Portekiz'deki Algarve ve Yunanistan'daki Korfu Marmaris'ten sonra önerilen diğer 3 tatil merkezi oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:49 Kaynak: İHA
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