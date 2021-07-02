İngiliz milyarder Richard Branson uzay yolculuğu için 11 Temmuz'a göz dikti

Virgin şirketlerinin sahibi İngiliz milyarder Richard Branson 11 Temmuz'da ya da bu tarihten kısa süre sonra uzayın derinliklerine uçacağını açıkladı.

Richard Branson, ABD'de uzay turizmi şirketi Virgin Galactica'nın yaklaşık 20 yıldır üzerinde çalıştığı Unity uzay aracındaki yolculardan biri olacak.

Unity uzay aracı, yerden 90 km yükselerek yolculara yerçekiminin ağırlığından kurtularak Dünya manzarasının tadını çıkarma şansı sunuyor.

Richard Branson'ın hedefi, ticari uzay yolculuğu hizmeti sunmak.

Bilet fiyatları 250 bin doları buluyor

600'e yakın insan şimdiden bu yolculuğa katılmak için depozitolarını yatırdılar bile.

Uzay aracında İngiliz milyarderin bu tecrübeyi yaşamasına da tanık olabilmek müşteriler için yüklü miktarda para demek.

Biletlerin tam fiyatı 250 bin doları bulabiliyor.

Richard Branson, uzayın "hepimize ait olduğuna" yürekten inandığını söylüyor.

Branson, daha önce yaptığı açıklamada "17 yıl süren araştırmalar, mühendislik ve inovasyon süreçlerinden sonra, yeni bir ticari uzay endüstrisi, Evren'i insanoğluna açmaya ve dünyayı daha iyi bir yere dönüştürmeye hazır" demişti.

Branson, Virgin Galactic'in başarılı olması için en önemli adımı attı ve geçen hafta Federal Havacılık İdaresi'nden ticari uzay uçuşu lisansını aldı.

11 Temmuz Pazar günü, uçuş "penceresi" adı verilen bir açılış günü olacak.

Galactic ekibi bu tarihi belirledi ancak hava koşulları ya da teknik sebeplerle ertelenmesi ihtimali elbette var.

Rakibi Jezz Bezos'u geçecek

Eğer planlar değişmezse, Richard Branson Pazar günü bir başka dünyaca ünlü milyarder olan uzay turizmindeki rakibi Jeff Bezos'un önüne geçmiş olacak.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, uzay roketi inşa etme hobisine bir servet yatırmış, 20 Temmuz tarihinde uzay şirketi Blue Origin'in ilk insanlı uçuşuyla uzaya gideceğini duyurmuştu.

Bezos, Blue Origin'in uzay aracı New Shepard'da onunla beraber seyahat etmesi için üç insanı davet etti: Erkek kardeşi Mark; yolculuk için 28 milyon dolar ödemeyi kabul eden gizemli bir kişi; son olarak da kadın pilot Wally Funk.

1960'lu yıllarda astronot olmak için eğitim alan ve bugün 82 yaşında olan pilot Wally Funk, Bezos ile beraber uzaya uçuşu tamamlanınca, dünyada uzay yolculuğu yapmış olan en yaşlı insan olarak tarihe geçecek.

Bezos'un New Shephard biletlerini nasıl satışa çıkaracağının detaylarını da açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Richard Branson'un uzaya yolculuk tarihini, Bezos'un kendi uzay misyonu için 20 Temmuz'u seçtiğini duyurmasından sonra öne çektiği de açık.

Unity'nin bir sonraki yolculuğu için yapılan ilk planda, dört Virgin Galactic çalışanına turistlerin yolculukları başlamadan önce test uçuşları yapmaları için çağrıda bulunmuştu.

Bir sonraki aşamada Richard Branson da yolculuğa dahil olacaktı.

Ancak planlar değişti ve şimdi, Branson da test yolculuğuna katılan 4 kişiden biri olacak. Galactic'in baş astronot eğitmeni Beth Moses, ve şirketin diğer üst düzey çalışanlarından Colin Bennett ile Sirisha Bandla da ona eşlik edecek.

Pilotlar ise Dave Mackay ve Michael Masucci olarak belirlendi.

2000'li yıllar boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yedi zengin insan yüklü miktarda para ödeyip yolculuk edebilmişti.

Ancak bu maceracı akıma liderlik eden Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) ISS'den çekilmesi sonrası ticari uzay uçuşları 2009'da durdu.

Günümüzde Richard Branson ve Jeff Bezos'un alt yörüngesel uçuşlarının da ötesine çıtayı taşıyan yeni inisiyatifler kendini gösteriyor.

ABD'li girişimci ve dünyanın en zengin ikinci insanı Elon Musk, Dragon kapsülü ile birkaç özel uzay misyonunun hazırlıklarına başladı bile.

Bu kapsüller Dünya'dan yüzlerce kilometre uzağa erişerek orada birkaç gün kalabiliyor.

Öte yandan ISS'den çekilmelerinden yıllar sonra Ruslar da istasyona ticari yolculukları yeniden başlatmaya hazırlanıyor. Eski NASA ISS program yöneticisinin kurduğu Axiom gibi bazı şirketler, işi ileri noktaya taşıyıp ziyaretçiler için özel uzay istasyonları dahi hedef koydu.