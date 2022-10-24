İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitar hediye etti - Son Dakika
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İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitar hediye etti

24.10.2022 22:32
İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitar hediye etti

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Beştepe'deki konserinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gitar hediye etti.

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Beştepe'deki konserinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gitar hediye etti.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konserini izledi.

Yusuf İslam, konserin ardından sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitar hediye etti.

Emine Erdoğan memnuniyetini dile getirdi

Öte yandan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, dünyaca ünlü müzisyen Yusuf İslam ve ailesini Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Müziğin evrensel dilinden yansıyan eserleriyle kalplerimize dokundu. Özellikle de halk ozanımız Yunus Emre'den ilham aldığı ezgiyi hayranlıkla dinledik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitar hediye etti - Son Dakika

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