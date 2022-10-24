Öte yandan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, dünyaca ünlü müzisyen Yusuf İslam ve ailesini Türkiye 'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Müziğin evrensel dilinden yansıyan eserleriyle kalplerimize dokundu. Özellikle de halk ozanımız Yunus Emre 'den ilham aldığı ezgiyi hayranlıkla dinledik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Yusuf İslam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitar hediye etti - Son Dakika

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