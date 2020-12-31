İngiliz parlamentosu, AB'yle yapılan ticaret anlaşmasına onay verdi - Son Dakika

İngiliz parlamentosu, AB'yle yapılan ticaret anlaşmasına onay verdi

31.12.2020 03:01
İngiliz parlamentosu, AB'yle yapılan ticaret anlaşmasına onay verdi, System.String[]

İngiltere'de parlamento, Avrupa Birliği (AB) ile varılan serbest ticaret anlaşmasını onayladı.

İngiltere'de parlamento, Avrupa Birliği (AB) ile varılan serbest ticaret anlaşmasını onayladı.

Ticaret anlaşmasının yasaya dönüştürülmesine ilişkin tasarı, parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda 73'e karşı 521 oyla kabul edildi.

Parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası da gece saatlerine kadar yapılan görüşmelerin sonucu tasarıya onay verdi.

Bu arada AB liderlerinin ardından Başbakan Boris Johnson anlaşmayı imzaladı.

Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmayı imzalayarak İngiliz halkının kendi seçtikleri parlamento tarafından yapılan kendi yasalarına göre yaşama dileğini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in onayının ardından yürürlüğe girecek anlaşma, 1 Ocak 2021'den itibaren iki taraf arasında ticaretin tarifesiz ve kotasız olarak sürdürülmesini öngörüyor.

Brexit süreci

İngiltere'de Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan ancak geçiş süreci nedeniyle AB hükümlerine uymaya devam etmek zorunda kalan İngiltere, Brüksel ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyordu.

"Adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi zorlu konularda anlaşılamaması nedeniyle uzayan müzakereler, geçiş sürecin bitmesine sadece 7 gün kala sonuçlanmıştı.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacaktı.

Avrupa Birliği, Parlamento, İngiltere, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiliz parlamentosu, AB'yle yapılan ticaret anlaşmasına onay verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çiğ köfte tartışması can aldı! Baba, oğlunu öldürdü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi Usta oyuncu Rasim Öztekin'in ağabeyi vefat etti Eski manken Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağıyor Gelecek Partisi İl Başkanı'na silahlı saldırıyı düzenleyen başka bir il başkan yardımcısının kardeşi çıktı Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, "Ömür boyu saklayacağım" dedi Demet Akalın, tuvaletini kirleten ismin Zara olduğu iddialarını yalanladı Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu
Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı         
00:54
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi         
23:42
Belediye binasına giremeyen şahıs ortalığı birbirine kattı! Kapıyı yumrukladı, çırılçıplak soyundu Belediye binasına giremeyen şahıs ortalığı birbirine kattı! Kapıyı yumrukladı, çırılçıplak soyundu         
23:34
Sinovac aşısının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı Sinovac aşısının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı         
22:50
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilen soruları cevapladı İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilen soruları cevapladı         
20:33
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma         
16:59
Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu         
14:40
Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler         
13:10
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı         
11:00
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 03:09:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiliz parlamentosu, AB'yle yapılan ticaret anlaşmasına onay verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei