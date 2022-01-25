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İngiliz polisi, Başbakanlıktaki partilere ilişkin soruşturma başlattı - Son Dakika

İngiliz polisi, Başbakanlıktaki partilere ilişkin soruşturma başlattı

25.01.2022 15:24

İngiltere'de polis, Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen Başbakanlık ve bazı hükümet binalarındaki partilerle ilgili soruşturma başlatma kararı aldı.

İngiltere'de polis, Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen Başbakanlık ve bazı hükümet binalarındaki partilerle ilgili soruşturma başlatma kararı aldı.

Londra Polis Şefi Cressida Dick, yaptığı açıklamada, partilerle ilgili kıdemli memur Sue Gray'in soruşturmasından kendilerine bilgi aktarıldığını söyledi.

Başbakanlıkta görevli polislerden de bilgi aldıklarını kaydeden Dick, son 2 senedeki partiler ve etkinliklerin soruşturulacağını belirtti.

Dick, yalnızca "önemli noktalarda" bilgilendirme yapacağını ifade ederek, soruşturmanın ne zaman biteceğine ilişkin bilgi vermedi.

Partilerle ilgili ilk iddiaların ortaya çıktığı Aralık 2021'den itibaren baskı altında olan Dick, soruşturma başlatma taleplerini bugüne kadar reddetmişti.

İşçi Partisinden Angela Rayner, soruşturma altında Boris Johnson'ın nasıl Başbakan olarak kalabileceğini sorgulayarak, "Muhafazakar Parti milletvekilleri onu desteklemeyi bırakmalı ve o da sonunda doğru olanı yapıp istifa etmeli." dedi.

Muhafazakar Partinin Avam Kamarası Lideri Jacob Rees-Mogg ise polis soruşturması başlatıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Liderliği altında olmaktan onur duyduğunu" söyleyerek, Başbakan'ın salgın döneminde yaptıklarını sıraladı.

Parti iddiaları

Başbakanlıkta kısıtlamaların ihlal edildiği öne sürülen parti veya etkinliklerin sayısı, Johnson'ın 2020'deki ilk karantina sırasında Kovid-19 kısıtlamalarına aykırı olmasına rağmen bir doğum günü partisi yaptığının ortaya çıkmasıyla 17'ye yükselmişti.

Johnson'ın bunlar arasında yer alan ve 20 Mayıs 2020'de Başbakanlık bahçesinde düzenlenen bir partiye de katıldığı belirlenmişti.

İddiayı doğrulayarak özür dileyen Johnson, "kendi içkinizi getirin" denilerek personelin davet edildiği etkinliğin "iş etkinliği" olduğunu sandığını söylemişti.

Muhalefet ve Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Partiden bazı milletvekilleri, Başbakan'ın istifasını isterken, düzenlenen etkinliklerle ilgili kıdemli memur Sue Gray'in rapor yazması istenmişti.

Gray'in bu hafta içinde yayımlaması beklenen raporunun, Johnson'ı zor durumda bırakabileceği değerlendiriliyor.

İngiliz polisi, Başbakanlıktaki partilere ilişkin soruşturma başlattı
İngiliz polisi, Başbakanlıktaki partilere ilişkin soruşturma başlattı
İngiliz polisi, Başbakanlıktaki partilere ilişkin soruşturma başlattı

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Başbakanlık, Hükümet, England, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İngiliz polisi, Başbakanlıktaki partilere ilişkin soruşturma başlattı - Son Dakika
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