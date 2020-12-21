Ünlü İngiliz süpermarket zincirinden gıda kıtlığı uyarısı - Son Dakika

Sainsbury's'den yapılan açıklamada, Avrupa'dan sevkiyatın aksaması nedeniyle yerel piyasaya yöneldikleri ve Avrupa dışından alternatif aradıkları belirtildi.Durumunun değişmemesi halinde bazı ürünlerin bitebileceği uyarısı yapılan açıklamada, bunlar marul, karnabahar, brokoli ve turunçgiller olarak sıralandı.

GIDALARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİN UYARISI

Açıklamada ayrıca İngiliz ve Fransız hükümetlerine, limanlardaki ürünlerin ve diğer gıdaların derhal geçişine öncelik veren karşılıklı bir çözüme varmaları çağrısında bulunuldu.

FRANSA, İNGİLTERE SINIRINI KAPATMIŞTI

Fransa, yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararı almış, bunun üzerine Dover Limanı'nda tır kuyrukları oluşmaya başlamıştı.

Yeni bir koronavirüs mutasyonunun tespit edilmesinin ve hızla yayıldığının duyurulmasının ardından İngiltere'ye uçuşları yasaklayan ülke sayısı 40'ı aştı.

YENİ KOVİD-19 TÜRÜ 7 ÜLKEYE SIÇRADI

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını henüz etkisini yitirmemişken, İngiltere'nin güneydoğusunda tespit edilen Kovid-19'un mutasyona uğramış türü tüm dünyada paniğe neden oldu.

Mutasyona uğrayan koronavirüs türü şu ana kadar Ukrayna, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Avustralya, Güney Afrika ve İtalya'da tespit edildi.