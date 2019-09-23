İngiltere Başbakanı Johnson'dan Thomas Cook mağdurlarına söz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dünyanın en eski seyahat şirketi Thomas Cook'un batmasının ardından dünyanın farklı noktalarında yolda kalan İngiliz tatilcileri evlerine getirmek için ellerinden geleni yapacakları sözünü verdi.



İngiliz medyasında seyahat şirketi Thomas Cook'un 210 milyon euro desteğe ihtiyaç duyduğu ve iflasın eşiğinde olduğu öne sürülmüştü. Kısa bir süre sonra dünyanın en eski seyahat şirketi olan 178 yıllık Thomas Cook'un battığı açıklandı. Resmi olarak tasfiye sürecine giren şirketin tasfiye sürecini yönetmek amacıyla bir kayyum atandı.



Birleşik Krallık Sivil Havacılık Kurumu, şirketin tasfiye sürecine girmesiyle 150 binden fazla İngiliz turistin etkileneceğini duyurdu. Şirketin iflası ile İngiltere hükümeti devreye girdi. İngiliz hükümeti, şirketin iflasıyla 150 bin tatilciyi ülkeye getirmek amacıyla operasyon başlattı.



Öte yandan şirketin 600 bin müşterisinin rezervasyonu ise iptal oldu. Dünyanın en eski seyahat acentesinin batmasıyla 9 bini İngiltere'de olmak üzere 22 bin kişi işsiz kalabilir. Doğrudan 22 bin kişiye istihdam sağlayan Thomas Cook 1841 yılında kurulmuştu.



Başbakan Johnson söz verdi



Şirketin batmasıyla İngiliz hükümeti devreye girerken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tatil beldelerinde mahsur kalan vatandaşlarına söz verdi. İspanya, Yunanistan, Türkiye, Dubai, ABD gibi dünyanın farklı ülkelerindeki tatilcilerin ülkeye getirileceklerini ifade eden Jonhson, "Son derece zor bir durum ve tabii ki şu anda evlerine dönmekte zorlanan Thomas Cook müşterilerini düşünüyoruz. Öyle ya da böyle, devlet yolda kalan tatilcilere yardım etmek için elinden geleni yapacak" dedi.



Condor havayolu seferlerini sürdürecek



Thomas Cook'un sahibi olduğu Condor, seferlerini devam ettireceklerini açıkladı. Condor yayınladığı basın açıklamasında, "Condor bir Alman şirketi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Likidite kısıtlamalarını önlemek için Condor, şu anda Federal Hükümet tarafından incelenmekte olan devlet garantili bir köprü kredisine başvurdu" denildi.



Balayına hazırlanan çifte Thomas Cook şoku



Şirketin iflası ile binlerce tatildi endişeli ve dünyanın farklı yerlerinde mahsur kalmış durumda. James and Rebecca Hyam çifti, balayı için İngiltere'den Meksika'nın Cancun kentine gitti. Ancak, çiftin bu sabah Manchester'a dönmesi gerekirken iflasıyla havalimanında mahsur kaldı. James Hyam, kaldıkları otelde çok sayıda Thomas Cook müşterisi olduğunu ifade ederek, "Herkes çok endişeli" dedi.



Balayı için Manchester'dan Lanzarote kentine gitmeyi planlayan Laura Schofield, şirketin iflası ile şoke oldu. Dün, dünya evine giren Laura Schofield, sabah saatlerinde balayının iptal olduğunu öğrendi. Kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini söyleyen Schofield, ödemelerinin kendilerine iade edilmesini istiyor.



İspanya'nın Minorka adasında tatil yapan Michael Welham ise Londra'daki Stansted Havalimanı'na gerçekleştireceği seferden önce şirketin battığı haberini aldı. Uçuş için havalimanına gelen Welham, "Havalimanında oturup detaylı bilgi gelene kadar beklememizi istediler" diye konuştu. - LONDRA