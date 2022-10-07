İngiltere Başbakanı Truss: Prag'da Ukrayna ile dayanışma içinde olunduğu gösterildi - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Truss: Prag'da Ukrayna ile dayanışma içinde olunduğu gösterildi

07.10.2022 00:02
İngiltere Başbakanı Truss: Prag'da Ukrayna ile dayanışma içinde olunduğu gösterildi

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Çekya'nın başkenti Prag'da Ukrayna ile dayanışma içinde olunduğunun gösterildiğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Çekya'nın başkenti Prag'da Ukrayna ile dayanışma içinde olunduğunun gösterildiğini bildirdi.

İngiliz Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan ortak açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Truss ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı marjında bir araya geldi.

Görüşmede, Ukrayna'nın bağımsızlığı ile toprak bütünlüğünün sağlanması ve Rusya'nın saldırısına karşı koyması için gereken tüm desteğin ne kadar sürerse sürsün verilmesi konusundaki kararlılık vurgulandı.

Truss ve Macron görüşmede, Rusya'nın eylemlerinden sorumlu tutulmasına dair kararlılıklarını yineledi.

İki ülke arasındaki güçlü ve tarihi bağların konuşulduğu görüşmede, liderler bir sonraki İngiltere-Fransa Zirvesi'ni 2023'te Fransa'da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Görüşmede, özellikle enerji alanında olmak üzere ikili ilişkileri geliştirme hususu ele alındı.

Yenilenebilir ve nükleer enerjilerin, enerji dönüşümü ile stratejik bağımsızlığı gerçekleştirmekteki öneminin vurgulandığı görüşmede, İngiliz ve Fransız hükümetlerinin, İngiltere'de inşa edilecek yeni Sizewell Nükleer Santrali'ne tam destek verdiği yinelendi.

Ukrayna ile dayanışma

Başbakanlık Ofisi'nin diğer açıklamasına göre, Başbakanı Truss toplantıya katılan liderlerin Rusya'nın saldırısına karşı durulduğunu gösteren müşterek bir kararlılıkla ayrıldığını belirtti.

Prag'da Ukrayna ile dayanışma içinde olunduğunun gösterildiğini kaydeden Truss, İngilizlerin önceliklerini yerine getirmek için müttefiklerle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Truss halkının önceliklerinin, otoriter rejimlere enerji bağımlılığını sonlandırma ve aileler için masrafları azaltma, insan kaçakçısı çetelerle mücadele ve diktatörlere karşı koymak olduğunu dile getirdi.

Truss'a göre Macron dost, Putin düşman

BBC'nin haberine göre, Liz Truss'ın ağustosta Muhafazakar Partinin liderliği için yarıştığı sırada "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin dostu mu yoksa düşmanı mı?" sorusuna verdiği "Henüz belli değil." yanıtı gündeme geldi.

Bir gazetecinin söz konusu soruya atıfta bulunarak yönelttiği "Onun (Macron) dost mu düşmanı mı olduğuna karar verdiniz mi?" sorusuna Truss, "O bir dost." yanıtını verdi.

Truss, "(İngiltere ve Fransa) Biz (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in düşman olduğu konusunda oldukça netiz." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Liz Truss, Ukrayna, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Truss: Prag'da Ukrayna ile dayanışma içinde olunduğu gösterildi - Son Dakika

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