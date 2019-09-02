Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Muhafazakar Parti'den anlaşmasız Brexit'e karşı çıkanlara ihraç uyarısı
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İngiltere'de Muhafazakar Parti'den anlaşmasız Brexit'e karşı çıkanlara ihraç uyarısı

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kendi partisinden anlaşmasız Brexit'e (İngiltere'nin Avrupa birliği'nden ayrılması) karşı çıkanları ihraç edecek.

İngiltere'de Muhafazakar Parti'den anlaşmasız Brexit'e karşı çıkanlara ihraç uyarısı, System.String[]

Avrupa Birliği'nden kesin olarak ayrılacaklarını söyleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan kendi partisinden anlaşmasız Brexit'e karşı çıkanlara ihraç uyarısı geldi.


Muhafazakar Partili yetkililer 31 Ekim'de gerçekleşmesi beklenen olası anlaşmasız Brexit'i bloke etmeye kalkan partilileri ihraç edilecekleri yönünde uyardı. Muhafazakar Parti'nin parlamento denetçileri pazar günü Johnson'la bir araya geldi.

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Avrupa Birliği, Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:38 
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