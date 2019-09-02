İngiltere'de Muhafazakar Parti'den anlaşmasız Brexit'e karşı çıkanlara ihraç uyarısı
1 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kendi partisinden anlaşmasız Brexit'e (İngiltere'nin Avrupa birliği'nden ayrılması) karşı çıkanları ihraç edecek.
Avrupa Birliği'nden kesin olarak ayrılacaklarını söyleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan kendi partisinden anlaşmasız Brexit'e karşı çıkanlara ihraç uyarısı geldi.
Muhafazakar Partili yetkililer 31 Ekim'de gerçekleşmesi beklenen olası anlaşmasız Brexit'i bloke etmeye kalkan partilileri ihraç edilecekleri yönünde uyardı. Muhafazakar Parti'nin parlamento denetçileri pazar günü Johnson'la bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:38
İran, AB'nin Perşembe gününe kadar taahhütlerini yerine getirmesini istedi. Egemen Bağış: Ben de şahsen yalan haberlerin mağduru olmuş biriyim Şeyma Subaşı, havuzda üstsüz pozunu paylaştı Belçika'da, Müslümanları kızdıracak karar! Helal kesim yasağı başladı