İngiltere'de okullarda "anti-kapitalizm" yasağına tepki: "Ülke totalitarizme kayıyor" - Son Dakika
BBC

İngiltere'de okullarda "anti-kapitalizm" yasağına tepki: "Ülke totalitarizme kayıyor"

İngiltere Eğitim Bakanlığı, okullarda kapitalizmin sona erdirilmesi gerektiğini savunan kuruluşların kaynaklarının kullanmamasını istedi.

İngiltere'de okullarda

İngiltere Eğitim Bakanlığı, okullarda kapitalizmin sona erdirilmesi gerektiğini savunan kuruluşların kaynaklarının kullanmamasını istedi.

Bakanlığın Perşembe günü yayımladığı genelgede, anti-kapitalizm "aşırı bir siyasi yaklaşım" diye tanımlandı, ifade özgürlüğüyle anti-semitizme muhalefet ve yasa dışı faaliyetlere onay vermeyle eş tutuldu.

Eski Gölge Maliye Bakanı John McDonnell, genelgeyle okullarda Britanya tarihindeki önemli olaylara atıfların filen yasaklandığını ve kararın 'iktidardaki Muhafazakar Parti içindeki yükselen otoritarizm'i simgelediğini savundu.

McDonnell şunları söyledi:

"Bu genelgeyle Britanya tarihi ve siyasetinde, Britanya sosyalizmi, İşçi Partisi ve sendikacılık dahil birçok konuya gönderme yapmak yasaklanacak. Çünkü bunların hepsi geçmişte kapitalizmin lağvedilmesini savundu.

"Bu, kültür savaşında yeni bir adım ve aşırı muhafazakar otoritarizme kayışın ivme kazandığını gösteriyor. Bu gelişme demokrasinin ifade özgürlüğü ve halkın eğitilmesini gerektirdiğine inanan herkesi kaygılandırmalı."

'Karar bir ülkenin nasıl hızla totalitarizme kayabileceğini gösteriyor'

Ekonomist ve Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis de "Genelge bir ülkenin ne kadar kolay kaybedilebileceğini ve sessizce totalitarizme kayabileceğini gösteriyor" dedi.

Varufakis şöyle konuştu:

"Bir eğitim sisteminin müfredatında William Morris; Iris Murdoch ve hatta Thomas Paine gibi Britanyalı yazarlarla ilgili kaynakların yasaklandığını düşünün. Aslında bunu tasavvur etmenize gerek yok, çünkü Boris Johnson hükümeti okullara bu talimatı gönderdi."

Hukukçu Jessica Simor ise, yeni Brexit yasası ile uluslararası yasaları çiğneyebileceğini açıklayan (yasa dışı bir faaliyete onay verilmesi) ve Yemen'de kullanılmak üzere Suudi Arabistan'a silah satan hükümetin (bir mahkeme bunun yasa dışı olduğuna hükmetmişti) kendisinin yeni genelgedeki ilkelere aykırı davrandığını söyledi.

Yazar ve siyasi aktivist Tarık Ali de "kararı ahlaki ve siyasi iflas" diye niteledi.

İngiltere'de okullarda anti-kapitalizm yasağına tepki: Ülke totalitarizme kayıyor

Maliye Bakanı, Kapitalizm, İngiltere, Britanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:02

Son Dakika Dünya İngiltere'de okullarda 'anti-kapitalizm' yasağına tepki: 'Ülke totalitarizme kayıyor' - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Evliliğine ikinci şansı veren Beren Saat, Instagram'dan Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sildi Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı
Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı         
20:00
Kayınbiraderini öldüren 4 çocuk annesi kadının 122 suç kaydı olduğu ortaya çıktı Kayınbiraderini öldüren 4 çocuk annesi kadının 122 suç kaydı olduğu ortaya çıktı         
19:20
Ermenistan ordusunun saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil daha yaşamını yitirdi Ermenistan ordusunun saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil daha yaşamını yitirdi         
19:19
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar         
18:07
Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu         
17:20
Otoyol kenarında havaya ateş açan magandanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Otoyol kenarında havaya ateş açan magandanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
17:11
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti         
16:58
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu         
15:08
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 20:36:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de okullarda "anti-kapitalizm" yasağına tepki: "Ülke totalitarizme kayıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei