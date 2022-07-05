İngiltere'de Sağlık Bakanı Javid ile Maliye Bakanı Sunak art arda istifa etti - Son Dakika
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İngiltere'de Sağlık Bakanı Javid ile Maliye Bakanı Sunak art arda istifa etti

05.07.2022 20:41
İngiltere'de Sağlık Bakanı Javid ile Maliye Bakanı Sunak art arda istifa etti

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, art arda hükümetteki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, art arda hükümetteki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Javid, Twitter'dan paylaştığı mektupta, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a güven duymadığı için görevinden istifa ettiğini belirtti.

İstifasını sunmak için Johnson'la görüştüğünü aktaran Javid, "Bu görevde hizmet etmek çok büyük bir ayrıcalıktı ancak artık vicdanım rahat bir şekilde devam edemeyeceğimi üzülerek belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

"Halk, haklı olarak hükümetin düzgün şekilde yönetilmesini bekliyor"

Javid'in istifa açıklamasından kısa bir süre sonra Sunak da Twitter'dan yaptığı paylaşımda istifa ettiğini açıkladı.

Sunak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi şekilde yönetilmesini bekliyor. Bunun benim son bakanlık görevim olabileceğinin farkındayım ancak bu standartlar için savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum."

İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili Chris Pincher'a yönelik görevi kötüye kullanma şikayetinden haberdar olmasına rağmen, Pincher'a hükümette verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğunu açıklamasının ardından geldi.

Johnson, milletvekili Pincher'la ilgili tutumu nedeniyle baskı altındaydı.

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Kaynak: AA

Twitter, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Sağlık Bakanı Javid ile Maliye Bakanı Sunak art arda istifa etti - Son Dakika

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