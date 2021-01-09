İngiltere'de vaka sayısı 3 milyonu aştı: Son 24 saatte 59 bin 937 vaka - Son Dakika

İngiltere'de vaka sayısı 3 milyonu aştı: Son 24 saatte 59 bin 937 vaka

09.01.2021 21:22
İngiltere'de vaka sayısı 3 milyonu aştı: Son 24 saatte 59 bin 937 vaka, System.String[]

İngiltere'de son 24 saatte 59 bin 937 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 17 bin 409'a ulaştı.

İngiltere'de son 24 saatte 59 bin 937 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 17 bin 409'a ulaştı.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kaybı sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 59 bin 937 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 17 bin 409'a ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde bin 35 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı da 80 bin 868'e yükseldi.

KRALİÇE 2.ELİZABETH KORONA VİRÜS AŞISI OLDU

İngiltere'de Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, 94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth ve 99 yaşındaki Edinburgh Dükü Prens Philip'e bugün korona virüs aşısı yapıldığı bildirildi. Korona virüs aşısının Kraliçe ve Prense, Windsor Kalesi'ndeki bir Kraliyet ailesi doktoru tarafından yapıldığı belirtildi.

İNGİLTERE'DE 3. COVİD-19 AŞISI ONAYLANDI

İngiltere Sağlık Bakanlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısına onay verildiğini duyurdu. İlk olarak Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı, ardından ise Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşı onaylanmıştı. Moderna'nın korona virüs aşısı, İngiltere'de onaylanan 3. aşı oldu. İngiltere hükümetinin toplamda 17 milyon doz sipariş ettiği Moderna aşısının, ilkbaharda uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de vaka sayısı 3 milyonu aştı: Son 24 saatte 59 bin 937 vaka - Son Dakika


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