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İngiltere'de yüzbinlerce kişi Tony Blair'ın "şövalyelik unvanı"nın iptalini istiyor - Son Dakika

İngiltere'de yüzbinlerce kişi Tony Blair'ın "şövalyelik unvanı"nın iptalini istiyor

06.01.2022 12:09

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'a "şövalyelik unvanı" vermesinin ardından, bu unvanın iptali için başlatılan imza kampanyasına destek verenlerin sayısı 750 bini geçti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'a "şövalyelik unvanı" vermesinin ardından, bu unvanın iptali için başlatılan imza kampanyasına destek verenlerin sayısı 750 bini geçti.

Blair'ın, her yıl sonunda İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından verilen "Yeni Yıl Onur" listesi kapsamında 31 Aralık'ta şövalyelik unvanına layık görüldüğünün açıklanmasının hemen ardından unvanın iptali için "change.org" sitesinde imza kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya kısa sürede destek veren yüzbinlerce kişi, Kraliçe Elizabeth'ten, Blair'e verdiği unvanı geri almasını istiyor.

İngiltere'de 1997-2007'de başbakanlık yapan Blair'ın, sayısız masum ve sivilin hayatından ve askerlerin ölümünden "bizzat sorumlu" olduğunu savunan sivil toplum aktivistleri ve insan hakları savunucuları, Blair'ın savaş suçlarından sorumlu tutulması gerektiği görüşünü paylaşıyor.

"Tony Blair, bir yıkımın sorumlusu"

İngiltere Müslüman Birliği Başkanı Raghad Altikriti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Blair'ın şövalyelikle onurlandırılmak yerine cezalandırılmayı hak ettiğini belirterek "Tony Blair, bizi Londra sokaklarında yürüyen 2 milyon insanın karşı çıktığı Irak'a karşı bir savaşa soktu." dedi.

Blair'ın İngiliz halkına ve onların seçimlerine karşı olduğunu başından beri gösterdiğini vurgulayan Altikriti, şunları söyledi:

"Hatta medyada bunun yasa dışı bir savaş olduğunun söylendiğine dair kanıtlar ortaya çıkıyor. Kaynaklarımızı, İngiliz vatandaşları olarak hükümetimize olan güvenimizi, bir şeylere girmek için yalan söyleme yöntemleriyle yok ettiler, Irak'ı yok ettiler. Benim aslen ailem Iraklı. Ülkemizi mahvettiler. Şimdiye kadar bunun neye mal olduğuna bir bakın. Irak acı çekiyor. Peki ne yüzünden? ABD tarafından İngiltere'nin desteğiyle başlatılan yasa dışı bir savaş yüzünden. Tony Blair, bir yıkımın sorumlusu. O bir savaş suçlusu ve ona öyle muamele edilmeli."

Altikriti, Tony Blair'ın kesinlikle şövalyelik unvanını hak etmediğinin altını çizerek Irak'ın işgalindeki rolü nedeniyle insanların Blair'in cezalandırılmasını istediğini belirtti.

Raghad Altikriti, "(Blair) Bu ülkeye çok pahalıya mal oldu ve herkes bunun savaşmamamız gereken bir savaş olduğuna ikna oldu. Kesinlikle böyle bir ödülü veya takdiri hak etmeyen bir adam." diye konuştu.

Şövalyelik unvanıyla, bir suçlu olan Blair'e ödül verileceğini belirten Altikriti, "Sen bu durumda ne hissedersin? Bu ödülün verilmesi, bu ülkedeki ve yurt dışındaki insanların tüm duygularının dürüstçe aşağılanması olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Tony Blair insanlığa karşı suç işledi"

İnsan hakları aktivisti Gurcharan Singh de Blair'e şövalyelik unvanı verilmesiyle Orta Doğu'da soykırım yapan bir savaş suçlusunun insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle onurlandırıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Singh, "Bu ülkede soykırım ve savaş suçu işleyen suçluların onurlandırıldığı bir sistemimiz var ve bunu değiştirmemiz gerekiyor." dedi.

Blair'e şövalyelik unvanı verilmesiyle faşizmin normalleştirildiğinin altını çizen Singh, "Tony Blair ve eski koalisyonunun ve bu koalisyonun başındaki kişi o olduğu için insanlığa karşı suç işlediklerine hiç şüphe yok. Hak ettikleri tek onur, insanlığa karşı işledikleri suçların uluslararası hukuk mahkemesinde cezalandırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Blair, Irak'ın kitle imha silahları konusunda İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirmişti

Eski İngiltere Başbakanı Blair, Irak'ın 2003'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından işgaline verdiği destek nedeniyle eleştiriliyor.

2016'da açıklanan Chilcot Raporu, Blair'ın dönemin ABD Başkanı George W. Bush'a, İngiliz parlamentosunun onayını almadan önce özel görüşmelerde destek güvencesi verdiğini ortaya koymuştu.

Irak'ın kitle imha silahlarıyla ilgili de İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirdiği ortaya çıkan Blair, ülkesini Irak'ın işgaline 30 bin asker göndererek ortak etmişti.

20 Mart 2003'te başlayan ve 179 İngiliz askerinin hayatını kaybettiği Irak'ın işgalinde, 200 binden fazla Iraklının öldüğü tahmin ediliyor.

İngiltere'de yüzbinlerce kişi Tony Blair'ın şövalyelik unvanı nın iptalini istiyor
İngiltere'de yüzbinlerce kişi Tony Blair'ın şövalyelik unvanı nın iptalini istiyor
İngiltere'de yüzbinlerce kişi Tony Blair'ın şövalyelik unvanı nın iptalini istiyor

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Tony Blair, England, Savaş, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de yüzbinlerce kişi Tony Blair'ın 'şövalyelik unvanı'nın iptalini istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de yüzbinlerce kişi Tony Blair'ın "şövalyelik unvanı"nın iptalini istiyor - Son Dakika
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